Yalitza Aparicio reveló ser fan de Grupo Firme y Camilo tras cantar su nueva canción “Alaska”

Desde que protagonizó la película Roma de Alfonso Cuarón, la fama de Yalitza Aparicio no ha dejado de ir en aumento y se ha consagrado como una de las actrices más queridas en México. Fue así que en esta ocasión, la famosa sorprendió a sus fans de redes sociales al entonar la jovial canción de Alaska, que es una colaboración entre Grupo Firme y Camilo.

Fue desde su cuenta de TikTok donde la activista apareció haciendo un lipsync del coro de la canción que dice: “Hoy me preguntaron cuál es mi cerveza favorita y yo contesté... ser besado por tú boquita”.

Así, tras interpretar el fragmento de la melodía entre coqueta y tímida, el clip rápidamente alcanzó casi dos millones de vistas. Además, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y varios de los usuarios llenaron de halagos la publicación de la artista.

“Yali, qué linda mi niña”. “La preciosa Yalitza”. “Wow qué linda sonrisa, saludos amiga”. “Eres hermosa”. “La oaxaqueña más chida”. “Qué hermosa el día que eso pase se acabaría el mundo y moriría feliz y arriba Oaxaca estado de las mujeres más hermosas de ahí es mi mamá”, son algunos de los comentarios.

Y es que, fue durante la tarde del pasado 18 de agosto cuando el intérprete de Manos de tijera, Despeinada y Buenos días reapareció en sus redes sociales para compartir su emoción, no solo por lanzar una nueva canción, sino porque logró cumplir uno de sus objetivos, cantar junto a Grupo Firme.

Camilo ya había externado que tiene un gran aprecio por el regional mexicano, por lo que no se quiso quedar con las ganas y en los últimos meses se sintió atraído por los éxitos que catapultaron a la banda dirigida por Eduin Caz.

“Yo se los dije a ellos, vamos a hacer una canción juntos, el hecho de que tengamos una canción juntos [...] es algo que me llena de orgullo a mí y le va encantar a Índigo también y a la tribu”, remarcó el colombiano en fechas recientes durante su cuenta de Instagram, tras señalar que su pequeña bebé era fan de la agrupación mexicana desde que estaba dentro de la panza de Evaluna.

Camilo y Grupo Firme acompañaron su colaboración con un videoclip que habría sido dirigido por la hija de Ricardo Montaner y que actualmente se encuentra disponible en YouTube. En las imágenes se puede apreciar a los integrantes del grupo mexicano y al artista colombiano conviviendo en una combi mientras que Evaluna conducía.

La composición habla sobre penas de amor y el refugio que algunas personas encuentran en el consumo de bebidas alcohólicas para “superar” el trago amargo de una ruptura, todo a ritmo del colorido regional mexicano.

Así, además de los versos que cantó Yalitza en su video de TikTok, otros versos de esta nueva canción rápidamente alborotaron a las redes sociales.

“Dicen que me mude a otro lugar pa’ ver si dejo de pensarte, yo me voy pa’ Alaska, yo me voy pa’ Alaska, pero a las cantinas pa’ olvidarte. Siempre hablo de ti, siempre hablo de ti hasta cuando no se trata de hablar sobre ti, te veo en todos lados y hasta doble cuando estoy borracho”, dice la melodía.

