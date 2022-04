Cómo se encuentra el comediante Polo Polo a seis años de su retiro

El Costeño habló sobre Polo Polo (YouTube/@ImagenEntretenimiento)

El comediante Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, mejor conocido como Polo Polo, se retiró de los escenarios y otros eventos en 2016, en ese momento no ofreció ninguna explicación, pero un par de años después, comenzaron los rumores sobre su supuesto padecimiento de Alzheimer.

“Lo que sé y que mucho se dice es que el buen Polo está luchando con el Alzheimer, yo lo único que deseo es que esté bien”, mencionó Jorge Falcón. Por su parte, Luis de Alba declaró que sabía que estaba enfermo, pero no especificó algo al respecto.

Recientemente, Jorge Carranza El Costeño reveló que no tiene contacto reciente con él o con su familiar, pero sabe que tiene estabilidad gracias a que mantiene cercanía con uno de los socios del bar donde comenzó a contar chistes en la Ciudad de México:

fotos twitter: @Antoniosaiyajin

“Tiene mucho que no veo a su hijo, que era mi vecino, pero sé que está bien, que está bien cuidado, bendito Dios... Pero hasta donde yo sé por boca del otro socio de El Cuevón es que Polo está estable, está bien”, mencionó el humorista para el programa De Primera Mano.

El comediante también explicó que sabe quienes pertenecen a su círculo cercano y lo frecuentan:

“Creo que se reunió no hace mucho tiempo con Carla Estrada, con quienes sí lo ven, Chabelo, el querido Jorge Ortiz de Pinedo, son los que están más en contacto con él”, aclaró.

El Costeño era vecino del hijo de este comediante (Fotos: @SEPHidalgo//@ing_jack)

En el programa De Primera Mano, Jorge Carranza reveló que Polo Polo fue quien lo ayudó a incursionar en la Ciudad de México, pues le brindó sus primeras oportunidades tras su éxito en Acapulco.

Cuando el humorista estaba a punto de retirarse de uno de los lugares donde ofrecía su show, Polo Polo le ofreció quedarse y fundar su propio espacio:

“Un día me dice ‘No te vayas de El Cuevón, quédate aquí, vamos a forjar un lugarcito, vamos a empujar’ y yo me sentí muy honrado de esa invitación del gran maestro Polo”, mencionó a De Primera Mano.

Polo Polo impulsó a El Costeño en su carrera (Fotos: @laromantica929)

Jorge Carranza mencionó que fue este comediante quien le ayudó a incursionar en la Ciudad de México.

“Un día me dice no te vayas de El Cuevón, quédate aquí, vamos a forjar un lugarcito, vamos a empujar y yo me sentí muy honrado de esa invitación del gran maestro Polo”, expresó

En una entrevista para el programa Mimí Contigo, Jorge Carranza relató que fue el mismo se aventuró a trabajar contando chistes en eventos escolares, en ese momento tenía menos de 15 años y el dinero no era suficiente, pues su primer salario fue de 20 pesos.

Polo Polo incluso vivió la censura (fotos twitter: @ing_jack)

En conversación con la cantante de Flans, reveló que solamente repetía las rutinas que hacía su padre como comediante, pero que ni siquiera lograba entender del todo dichas bromas.

En esas circunstancias, Javier Carranza estaba planeando suicidarse como un “sacrificio” para que su mamá tuviera una boca menos que alimentar, pero el comentario de un reconocido cantante lo habría hecho cambiar de opinión.

Polo Polo es un comediante que se caracterizó por sus chistes y rutinas llenos de referencias sexuales, doble senido y un humor ácido, al punto que fue censurado en los años ochentas. También tuvo algunas apariciones en películas de ficheras como La lechería de Zacarías (1986) y El chico temido de la vecindad (1989).

SEGUIR LEYENDO: