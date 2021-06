Roberto Tello “El coreano” sufrió aparatoso accidente en carretera

El vehículo del actor quedó totalmente "volteado" (Foto: Instagram/roberto_tello)

El actor Roberto Tello causó preocupación entre los elementos de la prensa al dar a conocer que la tarde de este domingo 27 de junio sufrió un aparatoso accidente cuando regresaba a Ciudad de México circulando por la carretera México-Toluca.

Según la imagen difundida, el vehículo del actor cómico conocido por sus personajes “El coreano”, “Keta Mañón” y “Romualdo Brayan Donovan del Toro” en la sitcom Una familia de Diez, terminó completamente boca abajo tras el accidente del cual Tello se reporta en buenas condiciones

Tras el tremendo susto, fue el mismo actor quien comunicó a la prensa que no sufrió algún daño, y explicó brevemente a través de unos audios que pese a que no se encontraba circulando a exceso de velocidad, fue la sinuosa forma de la carretera, cuyas múltiples curvas aún mojadas por la intensa lluvia que se ha presentado en la zona, lo que propició el aparatoso accidente.

El asfalto mojado puedo haber sido la causa del tremendo "revés" del auto de Roberto Tello (Foto: Archivo)

Hasta la madrugada de este lunes 28 de junio se desconocen más detalles en torno al accidente automovilístico, pero se sabe por declaraciones del comediante que fue él mismo quien salió del vehículo por su propio pie cuando éste volcó en el asfalto húmedo.

Apenas unas horas antes del accidente, Tello compartió una historia en su cuenta de Instagram donde aparece el camino carretero en el horizonte y escribió sobre el video la leyenda “De regreso a casa…”, sin imaginar el percance que habría de sufrir después.

Trascendió que al momento de dar a conocer su accidente, el actor se encontraba colaborando con los elementos viales para voltear el automóvil y retirarlo del camino. Es importante aclarar que “El coreano” se encuentra fuera de peligro, aunque se desconoce si pudo haber tenido algún tipo de lesión aún no dada a conocer. Se espera que en el transcurso de las siguientes horas el actor abunde en detalles.

Un par de horas antes del incidente, Tello compartió con sus seguidores que estaba tomando carretera (Foto: Captura de pantalla)

Popular por sus actuaciones en emblemáticas telenovelas de Televisa como Dos mujeres, un camino, Volver a empezar, Mi pequeña Soledad, Soñadoras y El premio mayor, Roberto Tello se ha caracterizado por sus dotes de comedia, Inició su carrera a principios de los años 90 y a la fecha ha participado en múltiples proyectos, entre ellos los unitarios La rosa de Guadalupe y Nosotros los guapos.

Tello también es director y productor (Foto: captura de pantalla Instagram/@telloroberto_)

El pasado mes de abril, el actor participó en el reality show El inframundo, donde fue eliminado el primer día de la competencia, pues no logró el cometido de una prueba consistente en llenar un vaso con sangre. Al respecto de su participación en el programa, Tello comentó al portal Desde Puebla:

“Me invitó Pablo Calasso y Diana Vargas, quien es la asistente de producción. Me comentaron que todo tipo de personas podíamos estar. En “El Inframundo” para los que somos gorditos, los que tenemos como que esas limitaciones en la parte física, siempre tenemos las mismas oportunidades que los demás de luchar, de intentarlo y no hay peor obstáculo que el querer y no intentarlo.

Tello se incorporó en 2020 a la serie "Una familia de Diez", donde da vida al novio del personaje de Martina, interpretado por Mariana Botas (Foto Captura de pantalla)

Tenemos que usar no solamente el cuerpo, sino también el intelecto y en nosotros y en nuestra forma de pensar está en el que sí podamos intentarlo, sí podamos lograrlo, pese al físico que tenemos. Es un programa justamente para enfrentar tus miedos y tus miedos son elementos que te llevan a tratar de hacerlo”, expresó.

Pese a su breve paso por el reality, Tello aseguró que sin dudarlo volvería a ingresar a una siguiente temporada del proyecto de resistencia física y pruebas de supervivencia: “Todos llevamos un aprendizaje, una parte de mucho valor y convivir con nuestros compañeros en otra parte de nuestra vida, el convivir, nos hace más humanos y nos permite conocernos mejor no solo por nuestros trabajos, sino como personas”, finalizó.

