Cuándo se estrena la versión extendida de ‘Spider-Man: No Way Home’ en México

Spider-Man: Sin camino a casa (Spider-Man: No Way Home) volverá a los cines en México y algunos países selectos con una versión extendida que se ha denominado Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version tras el primer gran recibiendo en su primer lanzamiento el 15 de diciembre de 2021 en México.

La tercera entrega de la saga estelarizada por Tom Holland fue un éxito comercial rotundo, con una recaudación estimada de 1,901 millones de dólares a nivel mundial pese a que su lanzamiento fue durante la etapa pospandemia; cifras que la posicionan como la sexta película con mayor recaudación de todos los tiempos.

Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version se exhibirá en 24 países alrededor del mundo y solo 3 de Iberoamérica entre finales de agosto e inicios de octubre de este 2022, incluyendo a México el próximo 1 de septiembre.

El reestreno de Spider Man: No Way Home incluirán escenas extendidas y eliminadas que no formaron parte del corte original estrenado en cines en diciembre del 2021 ni de las ediciones en Blu-ray y DVD de la película.

Por otro lado, Fandango, compañía dedicada a la venta de boletos para cines en Estados Unidos, reveló que Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version contará con un total de 11 minutos de contenido inédito.

Hasta el momento ni Cinemex y Cinepolis se ha pronunciado sobre la venta de boletos, ni del lanzamiento de la versión extendida, aunque se espera que pongan a disposición las entras a los miles de ávidos fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en México una semana antes de su estreno.

Caso contrario fue el de uno de los cines que recientemente acrecentó su popularidad en la Ciudad de México, pues Cinedot confirmó por medio de su cuenta de Facebook que contará con Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version en sus diversos complejos en la República Mexicana, incluido el que está ubicado en Plaza Azcapotzalco al norte-poniente de la CDMX.

Esta segunda versión tendrá la oportunidad de ahondar todavía más en lo sucedido en el Multiverso Cinematográfico de Marvel (MCM) cuando muestra al Peter Parker de Tom Holland pedir ayuda al Dr. Stephen Strange (Cumberbatch) para ocultar su identidad, esto le llevan a luchar contra villanos de realidades alternativas como Doc Ock (Alfred Molina), Green Goblin (Willem Dafoe) y Electro (Jamie Foxx), lo que desató la ruptura del Multiverso de Marvel (MCU).

Por otro lado, la versión extendida de Spider-Man: No Way Home se empalmaría con la iniciativa Fiesta del Cine que reciente presentaron todos los complejos comerciales en México y en donde venderán boletos desde 29 pesos, como un método de reactivación económica con el objetivo de atraer a una mayor audiencia a sus salas.

El evento se llevará a cabo a partir del 5 de septiembre y finalizará el 7 del mismo mes. Los usuarios podrán ver películas de la cartelera a un precio mucho menor que el habitual y al menos 8 cadenas de cine participarán: Cinépolis, Cinemex, Cinebox, Cinmagic, Cinestar, Cinetop, Cinedot y Citicinemas.

Bajo esta publicidad, algunos complejos ya mencionados podrían dejar su boletaje a precios bajos debido a la Fiesta del Cine.

El boleto de 29 pesos será para las salas tradicionales.

El boleto de 49 pesos será para las salas IMAX, Dobly Atmos, 3D, 4DX o 4XD.

El boleto de 69 pesos será para las salas Platino y VIP.





