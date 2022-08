Paco de Miguel se disfrazó de Lolita Cortés y parodió momento en que lo ignoró durante “La Academia”

Paco de Miguel imitó a Lola Cortés (Fotos: Capturas de pantalla TV Azteca/IG pacodemiguel)

Aunque La Academia: 20 años llegó a su fin el sábado pasado, la polémica alrededor del show no se ha detenido, pues algunos de los invitados y jueces siguen teniendo algunos encontronazos. Tal es el caso de Paco de Miguel, quien tras ser ignorado durante la final del programa por Lolita Cortés, no dudó en externar una vez más su molestia, pero en esta ocasión a modo de burla.

Y es que todo comenzó el sábado 13 de agosto, cuando -durante la primera parte de la final- el comediante apareció personalizado de Miss Lety en el escenario del foro para entregar los premios OMG de Tiktok. En este sentido, de Miguel hizo algunos chistes sobre Lola Cortés e, incluso, solicitó una cámara como lo hizo la actriz de teatro hace unos años para pedir que no votaran por la controversial Jolette.

Ante esto, más que mostrarse divertida, Lolita apareció a cámara con una amplia cara de desagrado y, posteriormente, decidió ignorar al comediante para mejor dedicarse a sacar algunas selfies de sus manos.

Así, a varios días de este hecho y que Paco de Miguel externara de varias formas su descontento por la situación, el famoso tiktokero decidió ir un poco más allá y desde sus historias de Instagram se disfrazó de Lola Cortés e imitó el momento, no sin antes escribir:

“Cuando estás en calse con el proge al que no le entiendes a su materia”.

Posteriormente se puede observar en la fotografía a Paco de Miguel con una peluca roja, un atuendo similar al que llevaba la Juez de hierro en la final y las uñas pintadas.

Esto habría dado a entender que posiblemente el influencer insinuó que Lolita Cortés no comprendió su sentido del humor durante su presentación en La Academia.

Paco de Miguel se disfrazó de la jueza (Foto: Ig pacodemiguel)

Cabe señalar que además de esta reciente parodia que hizo el joven para “defenderse” de la famosa, hace unos días Alexander Acha subió a su cuenta de TikTok un clip en donde aparecía con Paco de Miguel disfrazado de Miss Lety.

“Director, venga por favor. Tuve una situación con la maestra Lola, estando yo allá hizo una mueca la cual a mí no me pareció absolutamente nada, me hizo una mueca y me faltó al respeto. Entonces le pido por favor arregle esta situación o si ella tiene algún problema conmigo venga y lo arregle y me lo diga”, dijo el influencer.

Por su parte, Alexander Acha respondió “Pero qué le digo (...) Es que yo no la puedo controlar, ella viene enojada, viene de jeta, qué hago yo”, mientras le suplicaba a Miss Lety (Paco de Miguel) que no escalara más el problema.

Incluso se puede ver en el video como el cantante se pone de rodillas ante Paco para que no lo acuse con la “SEP”. “Si no esto yo lo voy a escalar hasta Secretaría de Educación Pública y voy a meter mi queja”, decía el joven.

Las reacciones en redes sociales tras aparición de Paco de Miguel en “La Academia”

Aunque varios fans se mostraron satisfechos con la presentación de Paco de Miguel en el programa de TV Azteca, otros externaron su indignación por las constantes parodias que hace el comediante hacia las mujeres y lo tacharon de misógino.

Si Paco de Miguel hubiera desarrollado otro tipo de personajes y no sólo la mofa hacia mujeres, no hubiera dado tanta pena ajena ayer porque hubiera tenido más recursos. Pero la culpa es de la gente que le hizo creer que su misoginia daba risa”, escribieron los internautas en Twitter.

SEGUIR LEYENDO