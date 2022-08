“Regresé más fuerte”: Carlos “Máster” Muñoz reapareció tras el escándalo y con nuevo libro

Carlos "Máster" Muñoz habló con Infobae México sobre su nuevo libro (Foto: Infobae México/Ximena Ochoa)

Deficiencia de métodos, críticas, señalamientos de clasista o ideas whitexican fueron algunos de los escándalos que protagonizó Carlos Máster Muñoz a finales del 2021, razón por la cual desapareció de redes sociales unos meses.

Sin embargo, fue hasta el pasado mes de febrero cuando el también youtuber volvió a la escena pública decidido a mostrar -más- su faceta como empresario y como emprendedor, esa fue una de las razones por las que escribió su más reciente libro 100 ideas de negocios para arrancar hoy.

Fue en este contexto que Muñoz habló con Infobae México sobre su regreso a la escena pública, cómo vivió sus escándalos y cuál fue el proceso que lo llevó a escribir su nuevo texto, mismo con el que busca impulsar a sus seguidores a salir de su zona de confort a través de la libertad financiera.

En sus propias palabras, Carlos Muñoz “regresó más fuerte que nunca”, pues explicó que no ha dejado de trabajar en sus empresas y negocios, los cuales lo mantuvieron entretenido y dejó, mientras se alejó del ojo público, que éstas hablaran por él.

El influencer cuenta con más de un millón de seguidores (Foto: Instagram/@mastermunozoficial)

“(Regresé) más fuerte que nunca. Yo sigo haciendo lo mío y eso también es importante decirlo. […] Yo tengo claro lo que tengo que seguir haciendo y tengo que dejar que mis empresas también hablen de lo que hago”.

Sin embargo, le restó un poco de importancia a su salida de las redes sociales, puesto que refirió que, como toda persona, cuenta con facetas más allá de lo que sus seguidores o detractores pueden apreciar: “Hay una cosa: (existe) un Carlos figura pública, en el mundo de entretenimiento, como a veces me quieren catalogar, y otra cosa es Carlos Muñoz el emprendedor”.

Pese a que fue fuertemente cuestionado sobre sus ideas de emprendimiento o de entendimiento del mercado laboral, explicó que continua construyendo nuevos negocios, pese a que le ha tocado lidiar con algunos buenos y algunos malos; no obstante, reiteró que él continuará realizando su trabajo, ya que es lo que, al final del día, habla por él.

Carlos "Máster" Muñoz recibió inspiración para su nuevo libro de la retroalimentación que recibió de su podcast (Foto: Instagram)

Sentado en medio del escenario del Teatro Cultural Coyoacán, el empresario defendió su texto al argumentar que no es igual a los demás libros sobre emprendimiento o coaching financiero, desde su perspectiva, el libro que le llevó más de ocho meses redactar es diferente porque da ideas para que quien lo lea pueda implementar negocios a bajo costo.

“Yo no conozco otro libro que te aviente 100 ideas de negocio, así: ‘Ten 100 ideas, vete a correr’. Y creo que justamente de eso nos dimos cuenta en el podcast, que mucha gente habla de teoría, de cómo hacer negocios, no sé qué. Pero dos cosas: uno, no tienen negocios propios, entonces como que no se justifica por qué están hablando de negocio cuando tú no tienes negocios; dos, no te dan a ti propuestas de negocio que puedes arrancar”, refirió.

Aunado a lo anterior, explicó que la idea del texto nació de la retroalimentación que recibió en el podcast que emprendió en la pandemia, junto a Ricardo Moreno y Humberto Herrera, espacio donde ofrecen ideas sobre cómo hacer materializar una idea de negocio.

De acuerdo al autor de más de una docena de textos, en dicho espacio los amigos empezaron a generar propuestas de emprendimiento que correspondían a las tendencias del mercado, mismas que la gente que los escuchaba “agarró” y las empezó a implementar; empero, tras dos años y cuatro temporadas, se dieron cuenta que existió una parte de la audiencia que construyó organizaciones o empresas detrás de dichas ideas.

Todos estos factores dieron paso a la creación de su más reciente libro, en el cual no solo ofreció ideas para que se materialicen los deseos de cada lector, sino que dio algunas alternativas que podrían ser exitosas si una persona decide darle un giro a su vida, abandonar su actual empleo y emprender.

El conferencista se jacta de impulsar a los nuevos emprendedores con tecnología y educación (Foto: Instagram/@mastermunozoficial)

“Hay mucha gente que quiere iniciar un negocio, pero no puede. Hay un montón de bloqueos, entonces este libro es, a ver, otro empujoncito más para que vayas por el camino a la libertad que es, al final, lo que estamos buscando”

Finalmente, confió en que su texto pueda servir para aquellas personas que se encuentran en el camino a conseguir libertad financiera, así como a emprender negocios que, sin esperar tanto tiempo, puedan ser redituables, con el fin de que se aproveche mejor el tiempo de vida.

