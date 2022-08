Carlos Arenas desconoce si se quedará como conductor en el programa Hoy: “No me han dicho nada”

Carlos Arenas desconoce si se quedará en el programa Hoy (Foto: Instagram/@saleelsoltv)

Carlos Arenas desde hace más de una década se ha logrado posicionar como uno de los conductores predilectos de los matutinos en la televisión mexicana, este contexto hizo en su momento sorprendente su salida del programa Sale el Sol a finales de junio, sin embargo, poco tiempo paso para qué volviera aparecer a cuadro, pero ahora desde las instalaciones de San Ángel en el programa Hoy.

Su presencia en el matutino de Televisa que hace poco cumplió 24 ininterrumpidos fue sumamente bien recibida por las audiencias, así como por sus ávidas seguidoras en redes sociales quienes desde hace tres semanas desde su adición como conductor.

Este hecho ha causado grandes interrogantes dentro y fuera de la producción que tiene como conductoras principales a Galilea Montijo y Andrea Legarreta, pues muchos se han preguntado si Carlos Arenas se quedará como no de los presentadores estelares tras los cambios que se vislumbran dentro del matutino.

En medio de las especulaciones sobre su futuro laboral, Carlos Arenas ofreció algunas palabras para la prensa sobre su pertenencia en Hoy, así de cómo ha sido su relación con la plana mayor de conductores, entre ellos, su excompañera en Venga la Alegría, Tania Rincón.

En la entrevista retomada por Edén Dorantes, Carlos Arenas destacó que aún no ha hablado de esos temas, pero por el momento se encuentra muy feliz en el programa Hoy: “Ya mi tercera semana aquí en Hoy, muy contento. Ojalá no me han dicho nada, pero la verdad ahí estamos todos los días y me han recibido superbién, si me quedo va a estar padrísimo y, sino una experiencia”, remarcó.

Asimismo ante los rumores de que Andrea Legarreta y Galilea Montijo no suelen recibir bien a los nuevos conductores, Carlos Arenas puntualizó que él ha tenido un gran recibimiento por parte de todos sus compañeros: “Como si ya nos conociéramos todos, estoy bien contento. Aquí todo el mundo se ha portado increíble, bien padre”, dijo.

Fue a finales de julio cuando Carlos Arena fue presentado como presentador invitado de Hoy, durante su presentación a cuadro se dijo feliz por acompañar a Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Paul Stanley, Andrea Escalona y su excompañera en Venga la Alegría, Tania Rincón: “Se siente (la luz)... Estoy feliz de estar así con ustedes, de compartir con la gente y a pasarla bien”

En esa ocasión sorpresivamente una de las conductoras que se mostró muy feliz de recibir a Carlos Arenas dentro del matutino fue Galilea Montijo: “Miren quién nos acompaña Carlos Arenas. Bienvenido… Yo no sé por qué, pero viste qué bonita la luz de aquí Te ves más guapo qué bonito, ¡Bienvenido!”, expresó.

Su última aparición en televisión se dio el pasado 21 de junio cuando la producción del programa Imagen Televisión le otorgó la oportunidad de despedirse a cuadro de todos los televidentes que lo acompañaron por poco más de 5 años: “Gracias, gracias, gracias... Es algo increíble, fue un proyecto que les puedo decir que entró un Carlos Arenas y sale otro”, dijo.

Carlos Arenas se despidió del matutino “Sale el Sol” Foto: Instagram/@carlos_arenastv

En otro tema y para finalizar su intervención con la prensa, Carlos Arenas fue cuestionado sobre si ha pensado en la posibilidad de abrir su cuenta en OnlyFans, pues en más de una ocasión ha recibido halagos por parte sus seguidoras.

“Nunca he pensado, creo que debes de tener un buen cuerpo, actitud y yo no estoy tan así. No estoy acostumbrado a ese rollo, nunca digas nunca por qué no sabes”, remató para las cámaras de Edén Dorantes.

