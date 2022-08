Maribel Guardia no sabía que la albureaban a su paso por el cine de ficheras: “Ahora ya lo agarro muy bien”

La actriz apareció en cintas como "Terror y encajes negros" y "Mujer de cabaret" (Foto: Getty Images)

Maribel Guardia se ha consolidado como una de las actrices más reconocidas en México, pues cuenta con una trayectoria de más de 40 años en México, a donde llegó procedente de Costa Rica en su juventud para buscar una carrera en el medio del espectáculo nacional.

Fue entonces que por aquellos años, tras su paso por certámenes de belleza en su tierra natal, cuando encontró sus primeras oportunidades en el llamado cine de ficheras mexicano, un género que floreció desde mediados de los años 70 y la década de los 80, y que se influenciaba directamente de la comedia erótica italiana y del viejo cine de rumberas, también producto nacional.

En las películas del género, que habrían tomado su nombre de Bellas de noche (Las ficheras), una de las primeras cintas del estilo, en 1975, sucedían enredos y comedia de situación ambientados muchas veces en la vida nocturna, de bares y cabarets, y en ellas se lucían hermosas mujeres, muchas veces con poca ropa, y sus “galanes”, populares comediantes como Alfonso Zayas, Rafael Inclán y El caballo Rojas, quienes encarnaban a verdaderos donjuanes.

Maribel Guardia nació en Costa Rica el 29 de mayo de 1959 y así lucía en bikini a los 19 años (IG: @maribelguardia)

El humor de este tipo de cine recaía principalmente en tramas cargadas de erotismo y en el uso del doble sentido, o los llamados albures, frases con una intención oculta a descifrar y que escondían mensajes veladamente sexuales, muchas veces dirigidos a bellas actrices, como Maribel Guardia, quien recientemente confesó que a su paso por películas como Macho que ladra no muerde, Mujer de cabaret, Terror y encajes negros y De todas, todas, nunca entendió que, probablemente, sus compañeros “la estaban albureando”.

Fue durante la presentación a prensa de la obra de teatro Lagunilla mi barrio, donde le da vida al personaje de “Doña Lancha”, que la actriz habló del tema. A pregunta expresa sobre si le costó adaptarse a ese tipo de humor muy mexicano, en sus inicios cuando llegó de Costa Rica a los 18 años, la actriz y cantante contestó: “No porque nunca lo supe que existía, yo hacía las películas y decía ‘qué lindos, tan amorosos’”, comenzó.

Actualmente, la actriz de 63 años sigue conservando una exuberante silueta (Foto: Cuartoscuro)

Pero fue hace apenas hace unos años cuando, estando en compañía de su esposo, la ex reina de belleza cayó en cuenta de los dobles sentidos en algunos diálogos de las películas en las que participó en los años 80.

“Un día viendo una película con mi esposo me dice ‘qué horror, te acaban de alburear’, le digo ‘¿quién?, un muchacho tan decente’ y me dice ‘claro que no, te dijeron...’ y yo ‘ay, qué mentiroso, qué mente tan cochambrosa’, y yo hasta hace diez años empecé a entender el albur y yo decía ‘ay, qué lindas las películas, qué blancas, por qué dirán que el cine no sé qué, que el cine no sé cuánto’, nunca me di cuenta jamás, es que el albur es así, como es de doble sentido... Ahora ya lo agarro muy bien, en esa época yo no sabía agarrarlo, ahora ya”, dijo entre risas.

Maribel Guardia representó a su país en concursos de belleza (Captura: @maribelguardia/instagram)

Maribel no escapó de mostrar su cuerpo en algunas de las películas que hizo en aquella época, pues era habitual que en dichas producciones se vieran escenas al borde de la censura, pues mientras los actores eran verdaderos maestros del albur, actrices como Sasha Montenegro, Lorena Herrera, Lyn May, Maribel Fernández La pelangocha y la propia Maribel conformaban “el atractivo visual”.

Actualmente la actriz de 63 años no habla mucho de aquella época, a menos que sean preguntas muy generales, pues aunque no lo ha declarado frontalmente, pareciera que Maribel desearía no recordar su paso por el género que le dio mayor proyección a su carrera.

