Por qué a Maribel Guardia no le gusta verse en televisión

Maribel Guardia odia cómo se ve en pantallas porque su aspecto aparentemente no mejora (Foto: Getty Images)

Maribel Guardia es una de las actrices que a sus 63 años, ha logrado reducir los signos de la edad y mantener su figura sin notables cambios respecto a sus fotos de cuando era más joven, por lo que es admirada por muchas personas.

Sin embargo, a la protagonista de varias telenovelas no le gusta ver su aspecto en pantallas. Así lo expresó la actriz en conversación con Televisa Espectáculos este 12 de agosto, a dos semanas de que se estrene Corona de Lágrimas 2 (2022).

“A mí no me gusta verme, odio verme en televisión, no me gusta verme en ni el cine ni en nada”, mencionó a dos semanas de que se estrene la secuela de Corona de Lágrimas (2012).

La razón por la que prefiere quedarse solo con su imagen frente al espejo es que ella preferiría lucir mejor que en su percepción incluso si está caracterizada como alguno de los papeles que interpreta.

A pesar de toda la belleza que la caracteriza, Maribel Guardia confiesa que no le gusta verse en la pantalla!! 😱🧐🤔 @MaribelGuardia pic.twitter.com/oGeHxouZbh — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) August 12, 2022

“La verdad es mejor no verse, siempre esperas verte mejor que como te ves, pero yo decía ‘no no no, si yo me veo mejor (que en pantalla)’ y ahora con eso de que en IG arreglas todo”, mencionó entre risas.

Finalmente, admitió que ella actúa para que su trabajo sea apreciado a pesar de que prefiere no contemplar su apariencia física “pero lo importante de esto (la actuación) es disfrutarlo, hacerlo con mucho amor y que al público le guste tu trabajo”, dijo.

Corona de Lágrimas 2 se estrenará el próximo 29 de agosto a través del canal Las Estrellas, para Maribel Guardia, quien es parte del elenco, esto significa “regresar a un proyecto” de su vida.

Aunque siempre ha tenido una buena relación con Victoria Ruffo, Maribel Guardia explicó que la filmación de esta telenovela las unió aún más, a tal punto que hay personas que piensan que son hermanas.

Victoria Ruffo y Maribel Guardia se volvieron aún más cercanas tras rodaje de Corona de Lágrimas 2 (Foto: Instagram/@maribelguardia)

“Cuando nos fuimos de gira por la obra de teatro Arpías, Victoria y yo, pensaban que éramos como hermanas y es por Julieta y Refugio, por la relación que llevan esos personajes, creo que casi todos en la vida tenemos un hermano de vida que te manda Dios y tú lo eliges”, dijo.

La entrañable amistad entre las actrices se ha dejado ver durante meses en sus diversos videos de TikTok, pues los momentos de descanso durante los rodajes de Corona de lágrimas 2 se convirtieron en el escenario perfecto para crear icónicos y divertidos momentos así como hacer retos de esta red social.

De esa manera, las actrices Raquel Garza, Maribel Guardia, Victoria Ruffo y África Zavala formaron un pequeño grupo para divertirse entre ellas y, a la vez, compartir sus mejores momentos en redes sociales.

El grupo de actrices se unió para grabar videos de TikTok (Foto: TikTok Victoria_ruffo)

A finales de enero, las actrices sorprendieron a sus cientos de seguidores en Instagram moviendo sus caderas a ritmo de Da Ya Think I’m Sexy? de Rod Stewart, una de las canciones más representativas de la década de los 70 que recientemente fue retomada por los usuarios de TikTok.

Maribel Guardia confirmó su participación en esta telenovela hace exactamente un año. Corona de Lágrimas fue una de las telenovelas más exitosas protagonizadas por Victoria Ruffo, el gran regreso de la actriz a la pantalla chica después de dos años lejos de las cámaras será a través de la segunda parte de esta historia que se estrenó hace casi 10 años.

Ellos forman parte del elenco de Corona de Lágrimas 2 (Foto: Instagram/@alenones)

En el 2012, el elenco de la exitosa Corona de Lágrimas estuvo conformado de la siguiente manera:

Refugio - Victoria Ruffo

Edmundo - José María Torre

Ignacio - Mane de la Parra

Olga Ancira - Adriana Louvier

Lucero - África Zavala

Julieta - Maribel Guardia

Rómulo - Ernesto Laguardia

Patricio - Alejandro Nones

