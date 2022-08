Angelina Jolie vs. Brad Pitt: qué pasó en el violento vuelo familiar que llevó al escandaloso divorcio

En septiembre de 2016, Angelina Jolie solicitó el divorcio de Brad Pitt

Angelia Jolie presentó una demanda ante el FBI en el mes de abril, de forma anónima, como Jane Doe, solicitando documentos relacionados con una investigación sobre su ex esposo Brad Pitt, a quien había acusado por agresión física y verbal a ella y a sus hijos durante un vuelo privado en 2016. Tras ese violento episodio, la actriz le pidió el divorcio.

La información fue reportada por Eriq Gardner, de Puck News. En la demanda -que fue rechazada- pedía al FBI que entregara documentos relacionados con la investigación contra Pitt para averiguar por qué no se presentaron cargos penales contra su ex.

Jolie relató a los agentes cómo fue el violento incidente. Afirmó que Pitt estaba “enojado” desde el momento en que abordaron el avión desde Niza a los EEUU con sus seis hijos: Maddox, de 21 años, Pax, de 18, Zahara, 17, Shiloh, 16, y los mellizos Vivienne y Knox, 14.

Durante el vuelo del 14 de septiembre de 2016, la actriz dijo que su entonces esposo, que había estado bebiendo, la llevó al baño, donde “la agarró por la cabeza, sacudiéndola” y también la zarandeó por los hombros mientras discutían por uno de sus hijos.

Brad Pitt posa con tres de sus hijos, Pax Jolie-Pitt, Shiloh Jolie-Pitt, y Maddox Jolie-Pitt, junto a sus padres Jane Etta Pitt y William Alvin Pitt en el Dolby Theater de Hollywood. (Frank Trapper/Corbis via Getty Images)

Jolie alegó que Pitt golpeó el techo del avión cuatro veces después de decirle: “ Estás jodiendo a esta familia”. Cuando los niños preguntaron: “¿Estás bien, mami?”, Pitt supuestamente respondió: “ No, ella no está bien, está arruinando a esta familia, está loca”.

En este punto, uno de los niños, cuyo nombre fue eliminado del informe, gritó: “ ¡No es ella, eres tú! ”, según el informe del FBI. Luego, supuestamente, Pitt corrió hacia el niño, pero Jolie lo detuvo y sufrió lesiones en la espalda y en el codo.

En otro momento durante el vuelo, según el informe inicial del FBI, Jolie dijo que Pitt le echó cerveza mientras intentaba dormir.

Al final del vuelo, Jolie afirmó que Pitt impidió que la familia desembarcara durante unos 20 minutos después de que ella le dijo que llevaría a los niños a un hotel en California. Ella dijo que él gritó: “No te llevarás a mis malditos hijos” y que la empujó.

Además, la actriz proporcionó fotografías de sus supuestas lesiones al FBI para el informe y también diarios personales de los niños.

En noviembre de 2016, de acuerdo al citado medio, el FBI tomó la decisión de cerrar la investigación y no presentar cargos contra Pitt sobre el supuesto incidente. También fue absuelto por el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles.

“En respuesta a las acusaciones hechas después de un vuelo dentro de la jurisdicción especial de aeronaves de los Estados Unidos que aterrizó en Los Ángeles con el Sr. Brad Pitt y sus hijos, el FBI ha realizado una revisión de las circunstancias y no seguirá investigando”, dijo en aquella oportunidad Laura Eimiller, vocera de la oficina local del FBI en Los Ángeles. “No se han presentado cargos en este asunto”, dijo.

Brad Pitt y Angelina Jolie con sus hijos Knox, Vivienne y Pax en 2013 (Reuters)

El actor admitió que tenía un problema con el alcohol y que le había gritado a uno de sus hijos, pero siempre negó haber sido abusivo físicamente con ellos.

Seis días después del vuelo, Jolie solicitó el divorcio citando “diferencias irreconciliables” y pidió la custodia física total de sus hijos. Aunque ella y Pitt están legalmente divorciados, los ex todavía están en guerra por la custodia de sus cinco hijos menores. El actor obtuvo la custodia compartida de los niños en mayo y la perdió en julio de ese año.

En ese momento, la actriz ganadora del Oscar dijo que su decisión de terminar el matrimonio “se tomó por la salud de la familia”.

“Hay muchas cosas que no puedo decir”, afirmó Jolie sobre sus años al lado de Pitt. En una entrevista con The Guardian, la ganadora del Oscar declaró: “Me separé por el bienestar de mi familia. Fue la decisión correcta”.

Sin entrar en detalles, Jolie dijo que sintió miedo por la seguridad de sus hijos y por eso se divorció de Pitt, y lo acusó de maltrato doméstico: “No soy el tipo de persona que toma decisiones como las que tuve que tomar a la ligera. Me costó mucho estar en una posición en la que sentía que tenía que separarme del padre de mis hijos”.

“No comienza con el incidente del avión. Es mucho más complicado que eso”, añadió.

Tras conocerse esta nueva información, una persona cercana a Pitt señaló que está “tratando desesperadamente de encontrar algo nuevo” contra su ex por pelea legal por la custodia de sus hijos. La fuente dijo a Page Six que demandó al FBI por documentos que ya tenía. “Es información que ella ya tenía hace cinco años y medio. No hay nada nuevo aquí.”

Seguir leyendo: