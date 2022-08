Paty Muñoz reveló cómo logró escapar del presunto acoso de Sergio Goyri: “Primero tiene que matarme”

Muñoz no especificó cuándo habría sucedido el intento de abuso (Fotos: Ig/@paty_munozp Getty Images)

Fue en marzo de 2020 cuando la actriz Paty Muñoz dio a conocer al público que en algún momento fue objeto de acoso sexual por parte de Sergio Goyri, quien la habría jaloneado al interior de un camerino.

La actriz logró “escapar” de los forcejeos del villano de las telenovelas, quien pretendía besarla a la fuerza. Luego de ese episodio, del cual no especificó la fecha en que se suscitó, ahora Paty reitera lo que acusó hace dos años.

Respecto a si piensa denunciar legalmente al actor de Niña amada mía, la actriz lo descartó, pues ella por sí misma pudo frenar el acoso del cual presuntamente estaba siendo víctima.

“Nunca pensé en denunciarlo de manera legal porque en realidad nada más fue un forcejeo, yo quería salir del camerino y él no me dejaba, me lastimó un poquito las muñecas y no pasó nada porque yo soy muy fuerte”, contó para las cámaras de Imagen Televisión.

Paty ha desarrollado su carrera principalmente como modelo y actriz de videohomes (Foto: Ig/@paty_munozp)

La actriz que ha participado en múltiples películas de acción y comedia, mayormente de las llamadas “videohome”, expresó que es una mujer fuerte y gracias a su temple pudo hacer frente al presunto acoso del actor de hoy 63 años.

“A mí para que me hagan un daño de ese tipo, primero tienen que matarme, si no cuídense porque lo voy a hacer yo. O sea, a mí no me pueden hacer daño porque yo no le hago daño a nadie, no me meto con nadie, no me le insinúo a nadie, no ando ofreciéndomele a nadie, entonces yo merezco respeto y yo respeto a la gente y me tienen que respetar, y eso fue lo que pasó con este señor, que no me dejaba salir de su camerino”, abundó la también ex integrante del grupo musical “Las bandidas”.

Según Paty, Sergio no es un hombre que se caracterice por ofrecer disculpas (Foto: Twitter/@TriptoFainus)

Y es que Muñoz se encontraba en el camerino de Sergio Goyri, a donde acudió por voluntad propia creyendo que ahí tratarían temas laborales, como una oferta para colaborar en cine; sin embargo, no contaba con las intenciones del histrión.

“Yo pensé que me iba a ofrecer un proyecto de cine, que es lo que he hecho toda mi vida, de videohomes, y yo pensé que me iba a ofrecer un proyecto, me dijo ‘ven, que quiero hablar contigo’, pero de haber sabido que iba a pasar eso pues no voy, obviamente”

Asimismo, Paty reprochó la manera que tuvo el actor para acercarse a ella, y enalteció las formas tradicionales para enamorar a una mujer. “A mí no me tienen que forzar para que yo lo dé un beso a alguien, háganlo bien, cortejo, florecitas...quiso tocarme, pero no se lo permití”.

Paty es una de las primeras "playmates" mexicanas en aparecer en la revista para caballeros (Foto: Ig/@paty_munozp)

A pregunta erxpresa sobre si Goyri le había ofrecido alguna disculpa por su errático comportamiento, la actriz de 54 años destacó que ese no era el estilo del histrión.

“Ese señor no ofrece disculpas, no ves cómo ofende a más compañeras del medio del espectáculo”, aseguró, posiblemente en relación a los desaforunados comentarios que Goyri hizo en 2019, cuando salió a la luz un video donde se le ve al actor llamar “india” a Yalitza Aparicio, la actriz nominada al Oscar por la película Roma, de Alfonso Cuarón.

Ya en septiembre de 2020, Paty Muñoz había sido cuestionada sobre si Goyri le había reclamado por hacer público el desafortunado incidente, y así contestó:

Sergio Goyri llamó "pinche india" a Yalitza Aparicio en un video que se viralizó en 2019 (Foto: Telemundo, Instagram @yalitzapariciomtz)

“No tiene nada que reclamar. Fue una denuncia con causa contra la violencia contra la mujer. Fue una denuncia con causa, no fue ganas de... ni del señor me acordaba... Me preguntaron específicamente qué opinaba del abuso y la violencia contra las mujeres y fue un tema que sí me puede muchísimo y no me gusta que esté sucediendo. Tantos feminicidos y todo empieza hasta por una cachetada o algo simple, un empujón, entonces lo hice por esa razón”, contó a De primera mano.

