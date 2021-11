Sergio Goyri arremetió nuevamente contra Yalitza Aparicio y su nominación al Óscar

Sergio Goyri llamó "p*nche india" a Yalitza Aparicio. (Foto: Telemundo, Instagram @yalitzapariciomtz)

En 2019, Sergio Goyri estuvo en boca de muchos, después de emitir polémicos comentarios en contra de Yalitza Aparicio, quien había sido nominada a los premios Óscar por su papel en la película Roma de Alejandro González Iñárritu.

Sin embargo, aunque ya pasó un tiempo de que el actor llamó “india” a la actriz y demeritó su trabajo profesional, Goyri volvió a arremeter contra Aparicio.

Fue con una entrevista para Confesiones donde el artista no se contuvo y, aunque reiteró sus disculpas hacia la originaria de Oaxaca, mantuvo su postura de que no debió perfilar para los premios de la academia.

“Que utilicé un adjetivo calificativo que no debí haber mencionado, lo he reconocido siempre y por eso ofrecí disculpas. Pero en el otro término, de mi gusto, de lo que pienso y por qué hicieron y por qué [la] nominaron, sigo en la misma, eh. Yo digo: ‘¿Cómo es posible esto?’ y ahí me voy a quedar porque sí, es lo que piensa toda la gente”, externó.

Asimismo, destacó que cuando él habla con sus personas cercanas, suele ser de la forma en la que se refirió a Yalitza en aquel entonces y remarcó que nunca lo ha hecho con mala intención.

Sergio Goyri pidió disculpas a Yalitza (Foto: Instagram@sergio_goyri)

“Cuando tú estás con tus amigos [dices]: ‘Pinche gordo o el pinche pelón’, así hablamos todos y yo jamás quise denostar a nadie”, dijo.

Además, puntualizó. que el ataque mediático en su contra en aquel entonces sucedió porque él es famoso, ya que otra persona que no fuera figura pública no habría sufrido las mismas consecuencias que él.

“Lo llevaron para otras cosas que yo dije: ‘¡Qué barbaridad!’, pero bueno, ¿quién tiene la culpa? que seas famoso porque si lo dice ‘Benito Pérez’ no pasa nada, pero como me puse yo, péguenle al negro”, mencionó.

Cabe recordar que en julio, durante un encuentro con la prensa, Goyri quiso dejar atrás aquella polémica y le envió sus mejores deseos a la también activista.

“Quítenlo, ¡no creces!, padre”, dijo refiriéndose al reportero. “Ya eso ya pasó, yo lo mío con la señora ya pasó, a la señora ojalá le vaya maravillosamente, que triunfe como siempre ha triunfado, mi vida es mi vida. (Por supuesto) que ya es asunto superado”, expresó para despedirle de los elementos de la prensa.

Yalitza realizó su debut en Roma (FOTO: Instagram/@yalitzapariciomtz)

El regreso de Goyri a los foros se dio tras un largo tiempo en que presuntamente el famoso villano de telenovelas fue castigado por la empresa Televisa, donde ha trabajado desde hace varios años de sus 45 de trayectoria.

¿Cuál fue el origen de la polémica?

Tras el estreno de la película dirigida por Alfonso Cuarón, Roma, de 2018, llamó la atención el debut cinematográfico de Aparicio, una joven hasta entonces desconocida, quien con 24 años fue catapultada a la fama internacional.

Pero en febrero de 2019, Sergio Goyri fue captado en video durante una reunión familiar donde se le oye externar que para él la educadora de formación no es actriz e incluso la arremedó: “¿Que metan a nominar a una p*nche india que dice ‘Sí siñora, no siñora’? y que la metan a una terna a la Mejor Actriz, ¿del Óscar? no, hombre”, lo que le valió las críticas del público al actor poblano.

