Selena Gomez y Zoe Saldaña grabarán en México una comedia musical sobre narcos

“Emilia Pérez” comenzó su preproducción desde el pasado enero y podría comenzar pronto grabaciones en México (Fotos: Getty Images)

Selena Gomez y Zoe Saldaña llegaran a México para filmar una comedia musical sobre narcos; aunque hasta el momento se desconocen detalles de la producción, han comenzado a surgir críticas a este proyecto por tomar un problema del país como una temática.

Desde el pasado enero ha circulado que el director francés Jacques Audiard estaba planeando hacer un musical acerca de narcotraficantes mexicanos, pero en ese momento sólo se sabía que posiblemente se llamaría En busca de Emilia Pérez o simplemente Emilia Pérez.

Según información de Quién, Zoe Saldaña y Selena Gomez, ambas estadounidenses con raíces latinas, serán parte de dicha producción que se rodará en México.

En busca de Emilia Pérez será protagonizada por la española Karla Sofía Gascón, quien también actuó en Nosotros los Nobles interpretando a Peter.

Karla Sofía será la protagonista de esta comedia musical, interpretando a Rita, quien se encargará de ayudar al capo en su transición (Foto: Instagram/@karsiagascon)

La trama se desarrolla en torno a Rita (Gascón) quien trabaja para una gran firma de abogados en México; no obstante, le piden que trabaje para el capo Juan Little Hands del Monte, pues él planea retirarse del negocio para comenzar a ser la mujer que siempre soñó. Según recuperó el sitio Deadline, el capo regresará por sus hijos luego de varios años, pero como su tía.

Hasta el momento, se desconocen cuáles serán los personajes que interpretarán Selena Gomez y Zoe Saldaña.

Debido al contexto que está sufriendo México actualmente, con enfrentamientos violentos en Guanajuato, algunos internautas se quejaron y criticaron que Jacques Audiard haya tomado el tema del narcotráfico en el país para hacer un musical y que, además. haya actrices con ascendencia latina que aceptaran participar en este proyecto.

“Cuando esto es noticia en México -es una pena- Filmará Selena Gomez en México musical sobre narcos”, “@selenagomez @zoesaldana ya basta de lucrar con un tema que ha dejado miles de muertos en nuestro País. Creen que a las familias de las víctimas les dará risa su musical? Vivimos en la inseguridad”, fueron algunos de los comentarios de cibernautas.

Zoe Saldaña, Jacques Audiard y Karla Sofía Gascón se reunieron en Francia el pasado julio (Foto: Instagram/@karsiagascon)

Library Pictures Internacional será quien financie este proyecto, The Veterans y CAA Media Finance la difundirán y será producida por Why Not productions, Page 114 y Pimienta Films.

Acerca del elenco, una de las actrices más celebradas fue Gascón, siendo esta una de sus primeras producciones como Karla Sofía, pues fue en 2018 cuando sorprendió al declararse transexual.

Desde entonces, Karla también ha participado en producciones como la nueva versión de Rebelde con el personaje de Lourdes, lanzó su libro autobiográfico Karsia y es activista de la comunidad LGBTQ+ que lucha en búsqueda de más inclusión. Actualmente se encuentra dentro de MasterChef Celebrity México.

Luego de hacer su transición, Gascón confesó que desde pequeña se identificó como mujer; no obstante, durante su niñez se vio obligada a comportarse y ser un niño. “No me quedó más remedio que hacerlo”, dijo en entrevista con Venga la Alegría el año pasado.

Por el momento, se sabe que parte de la producción se ha reunido desde el pasado julio, sin Selena, para poder iniciar pláticas acerca del rodaje (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

La carrera de Selena Gomez está teniendo un nuevo repunte gracias a producciones como Solo asesinatos en el edificio y luego de enfrentar varios problemas de salud debido a la lupus que le fue diagnosticada en los últimos años, desorden bipolar, constantes ataques de ansiedad y pánicos provocados por la exposición que tuvo desde pequeña a grandes públicos.

Por su parte, Zoe Saldaña recientemente participó en El proyecto Adam, película protagonizada por Ryan Reynolds y que se puede ver en Netflix.

También participó en Maya y los tres, cinta animada de Netflix inspirada en las culturas mexicanas y caribeñas. Aunado a ello, en los próximos días estrenará From Scratch, serie de la misma plataforma.

