Daniel Bisogno criticó a Selena Gómez tras mostrar su panza: “Quiere reposar como pulquero”

La estadounidense se mostró cómoda con su cuerpo (Fotos: TikTok/Instagram)

Selena Gómez es una de las artistas estadounidenses más queridas a nivel mundial y después de que la chica Disney posara en un video sin apenarse de su pancita al natural, Daniel Bisogno no dudó en arremeter contra ella.

Todo comenzó en la cuenta oficial de TikTok de la famosa, donde compartió un clip en traje de baño y sentada en una posición cómoda. En el audio se escuchaba decir a alguien que metiera su panza a lo que la actriz de Los Hechiceros de Waverly Place respondió:

“No voy a meter una mierd*. Las barrigas reales están de vuelta, ¿vale?”, sentenció la joven.

El video rápidamente se viralizó y alcanzó más de 16.7 millones de visualizaciones, asimismo, muchos usuarios llenaron la caja de comentarios de mensajes positivos hacia la artista.

“Eres la mujer más hermosa del mundo”. “Mi gran motivación es Selena”. “Toda una reina”. “Tiene razón las mujeres no debemos ser presas de los estereotipos de la moda o modelos no reales”. “Ella me da la autoestima que muchas veces me falta”, señalaron las internautas.

Pero, no todo fue miel sobre hojuelas, ya que durante la última emisión de Ventaneando, los conductores presentaron la nota del Tiktok de Selena Gómez y Daniel Bisogno no se abstuvo de dar comentarios punzantes hacia ella.

“Selena Gomez que mire está de moda enseñar pelos, lonjas, carnes. Aquí le dicen que suma la barriguita y dice que no, que la quiere reposar como pulquero, pero también cuál panza”, dijo en primera instancia.

Sin embargo, Linet Puente no estuvo de acuerdo con los comentarios de su compañero y señaló que el mensaje de Selena estuvo bien, pues no había que seguir perpetuando los estereotipos de género. A lo que Bisogno arremetió:

“Que la meta para la foto no más, no es (que sean realidades que no existan) es que dentro de lo que te puedas ver, te veas lo mejor posible”, sentenció.

Finalmente el polémico presentador de espectáculos sentenció que hay necesidad de estar mostrándose “al natural” públicamente.

“No hay porqué mostrar el lunar con pelos”, finalizó.

Cabe señalar que las críticas del amigo de Pati Chapoy resultan un poco contradictorias, ya que en días anteriores el mexicano contó que fue víctima de body shaming (avergonzar el cuerpo) cuando bajó de peso. Y es que, en esa ocasión, los conductores estaban platicando de Danna Paola, quien ha recibido duros comentarios por su físico.

Ante esto, Bisogno despotricó contra los haters de la intérprete de éxitos como Oye Pablo o Sodio y señaló que él también pasó por una situación similar.

El conductor lanzó otro de sus polémicos comentarios (Fotos: Ventaneando)

“Ahora porque está delgada, la critican, bola de envidiosos que son. Conmigo, primero fue que gordo, ahora que: ‘haz de estar enfermo’, ya no saben con qué fregar, porque yo todavía por darles gusto, pero nunca más”, sentenció el conductor ante las risas de sus compañeros de programa.

En 2020, Daniel Bisogno se volvió tendencia en redes sociales tras aparecer en televisión nacional con muchos kilos menos. Así, las especulaciones alrededor de los motivos de su cambio físico no se hicieron esperar y algunos internautas no dudaron en pensar que posiblemente se había sometido a una cirugía estética o tenía alguna enfermedad.

SEGUIR LEYENDO