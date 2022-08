Mujer Luna Bella compartió foto con Yosstop: “Haciendo las paces”

Yosstop y Mujer Luna Bella hicieron las paces (Foto: Tw/@mujerlunabella)

La youtuber mexicana Verónica Meléndez Coronado, mejor conocida como Mujer Luna Bella compartió una fotografía acompañada de Joseline Hoffman Badui, o simplemente Yosstop para el mundo del entretenimiento.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido para adultos colgó una fotografía junto a una de las personalidades más polémicas de YouTube en México y con quien sostuvo un conflicto desde 2018. La imagen la acompañó de la leyenda “haciendo las paces con Yosstop”.

Por su parte, Yosstop reveló a través de su cuenta de Instagram que la foto fue tomada con motivo de la grabación de un video en colaboración para el canal de Hoffman, en donde Mujer Luna Bella fungió como invitada. En las historias de la youtuber apareció Meléndez Coronado saludando a sus fans a quienes nombró lunáticos.

YosStop criticó en varias ocasiones a Mujer Luna Bella (IG: justyoss/ unsuspirodeluna)

“Pues ya terminé mi video. Ella es mi invitada. Yo sé que mucha gente sí adivinó porque dije que iba a ser un video con una invitada especial. Va a estar bueno, yo creo que lo subo esta semana”, declaró la hermana del también creador de contenido Ryan Hoffman.

Por esta razón, las influencers dejaron ver que sus diferencias se han terminado, y con ellas, un conflicto que alimentó chismes y rumores dentro del mundo del espectáculo digital juvenil desde hace cuatro años.

No obstante, desde finales de mayo del presente año dicho conflicto dio luces de haber terminado cuando Joseline confesó por medio de sus historias de Instagram que el haber ofendido a Luna Bella fue de lo peor que pudo haber hecho: “El cómo la ofendí a ella en su momento sí es de las cosas que más me arrepiento, y creo que honestamente fue una cagazón, y ya me disculpé de la forma más honesta y sincera posible. Le deseo lo mejor en su vida.

Yosstop se disculpó con Mujer Luna Bella (Screenshots: Instagram Story/@YosStoP)

Dicha declaración fue a raíz de que Luna Bella le hizo llegar un libro de su autoría firmado y con una dedicatoria especial para Yoss, en la que decía: “Espero que los anhelos de tu corazón se cumplan. Felicidades por eso bebé que viene en camino y por tu boda. Sigue brillando. ¡Éxito hoy y siempre! Abraza tus sueños. Que la luz de la luna siempre ilumine tu camino. ¡Buena vibra!”

Así, la reconciliación se dio en el marco de la salida de Yosstop de prisión luego de haber sido acusada de posesión y divulgación de pornografía infantil por el caso Ainara Suárez, por lo que pasó cinco meses presa en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.

Con esto, la vida de la influencer sigue acumulando cambios, pues desde que fue acusada por la joven víctima tras la divulgación de un video donde se exhibe la violación a una menor de edad, Yoss ha cambiado la forma en la que se expresa de los demás, sumado a que comenzó una nueva familia tras su reciente boda y el bebé que espera.

en 2020 Luna Bella arremetió contra Yosstop (Foto: Captura de pantalla)

Por su parte, el conflicto con Mujer Luna Bella tuvo lugar en el 2018, cuando ambas mujeres se conocieron en una fiesta que organizó Ryan Hoffman a la que invitó a Verónica Meléndez, quien fue severamente criticada e insultada por Yoseline, sumado a que le hizo miradas despectivas y comentarios groseros.

Fue a través de diversos videos montados en su canal de YouTube que la influencer con más de 12 años en medios insultó a Luna Bella, a quien llamó “la tía gata de los XV años”. En respuesta, la también pole dancer le respondió: “Alguien te va a bajar de tu nube”, además señaló que “ella cree que por tener dinero, ser bonita, tener ojos azules, puede tratar mal a quien quiera”.

No obstante, el conflicto quedó por fin superado, pues la chica Hoffman aseveró en mayo que al salir de prisión, Verónica fue de las primeras personas a quien le pidió perdón por cómo la trató y por lo que le hizo pasar. Con Luna platiqué hace algunos meses, porque la verdad es que de todas las veces que la he cagado o he dicho alguna estupidez en internet públicamente, el tema de lo que pasó con Luna Bella para mí ha sido el peor”.

