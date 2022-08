Así fue la aparatosa caída del imitador de Anahí

Mientras cantaba "Sálvame" de RBD, Enrique Zárate cayó estrepitosamente.

A través de su cuenta de TikTok, Enrique Zárate compartió su aparatosa caída durante un show, el imitador de Anahí estaba interpretando Sálvame, un tema de la telenovela RBD. El evento ocurrió en el Cabaret Show Center de Guadalajara.

En la grabación de 45 segundos, se pudo ver al imitador vestido con falda de plumas, botas altas en color morado como las que usaba Anahí en su personaje de Mía Colucci además de unas alas de ángel negro.

Zárate se encontraba suspendido en un columpio circense y al momento en que quiso darse vuelta, el arnés se soltó y él cayó al piso.

Fotos: Ig/@anahi Captura de pantalla

El bailarín e imitador usó la voz predeterminada para explicar que tenía miedo de hacer las vueltas, pero a pesar del dolor de la fuerte caída, “el show debía continuar”, así que se levantó de inmediato y su público se puso de pie para aplaudir el acto, ya que en ningún momento se salió de su personaje ni distrajo la atención por el dolor.

Rapidamente, la grabación de esta caída se hizo viral en diversas sociales, tan solo el video original obtuvo más de 250 mil “Me gusta” en esta red social y al menos 5 mil 800 comentarios. Algunos de los divertidos mensajes incluso señalaron la ironía de la situación, pues la letra de la canción dice “No me dejes caer jamás” y efectivamente, el imitador cayó al piso.

Foto Tiktok/@enriquezaratemx

“La persona dejando de grabar cuando se cayó JJAJAAJAJAJ”, “Cariño y las alas porque no las utilizaste”, “No me dejes caer jamás 10 segundos después...”, “WEY QUE DIOSA ERES!!! TE CAÍSTE Y TE LEVANTASTE COMO SE DEBE!”, “Solo tenían que hacer una cosa, no dejarla caer jamás.” y “Vaya golpazo” fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer.

A pesar del fuerte impacto, Enrique Zárate no tuvo lesiones que requirieran atención médica urgente, el mismo lo explicó en uno de los comentarios “No, cómo continúe con el show no dejaron subir a nadie pero todos se preocuparon ya en camerinos me revisaron todos”.

En su cuenta de TiKTok, el joven siguió compartiendo otros videos de su presentación, sorprendiendo a su público con un rápido y eficiente cambio de ropa entre el atuendo blanco de Anahí y el traje negro con el que se cayó hacia el escenario. Enrique Zárate también imita a otras cantantes como Gloria Trevi.

Recientemente la canción Sálvame de RBD se hizo viral porque Bad Bunny hizo un cover “a capella”.Fue a través de su cuenta oficial de TikTok que Bad Bunny en breves segundos cantó la famosa balada que lanzará a la fama mundial a Anahí y tiene una respuesta de su parte que más de uno no esperaba.

La intérprete de Mía Colucci en Rebelde (2004) reaccionó de manera casi inmediata al llamado del puertorriqueño a pesar de no ser muy activa en redes sociales, causando el furor de los amantes de la cultura pop e, incluso, de las nuevas generaciones que a pesar de no haber crecido con la banda o la telenovela, conocen y aprecian la canción.

“¡Tú sí sabes! Vamo’ pa’ el mambo @badbunny #Sálvame”, escribió la RBD en la descripción del clip en su versión dúo, que más la edición en solitario, ya cuenta con 5 millones de reproducciones siendo uno de los más rápidos en llegar a dicha cifra y que en menos tiempo lo ha logrado.

SEGUIR LEYENDO: