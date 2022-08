Jennette McCurdy contó que ‘Nickelodeon’ le ofreció dinero para callar abusos

@jennettemccurdy

La actriz Jennette McCurdy, conocida por su papel de Sam Puckett en la serie de televisión iCarly, lanzará próximamente su libro I’m Glad My Mom Died, en el que describe diversas situaciones de abuso que ha vivido, como cuando parte de la plana mayor de la empresa con la que trabajo por más de un lustro, Nickelodeon le ofreció dinero para callar los abusos que sufrió.

Esto fue difundido por Variety quien tuvo acceso temprano al libro que saldrá a la venta el próximo 9 de agosto, ahí la actriz que también ha participado en Malcolm o Zoey 101 relató los abusos a los que fue expuesta por parte de ‘El Creador’, como se refiere a Dan Schneider, el polémico exguionista de serie infantiles de la empresa.

Cabe recordar que el productor de series como Victorious, Drake y Josh, Sam & Cat, Henry Danger y varias más, ha sido acusado de comportamiento inapropiado y acoso sexual por diversas actrices con las que compartió créditos dentro de la conocida empresa de entretenimiento infantil.

Portada de I'm Glad My Mom Died / Me alegro de que mi mamá murió, Jennette McCurdy (2022)

En su libro, la también cantante de 30 años ahondó en que recibió una llamada de parte de tres ejecutivos de la televisora en la que le querían ofrecer ‘un regalo’ por su participación en series como iCarly y Sam & Cat.

“Te están ofreciendo 300 mil dólares”, escribió la actriz retirada de la escena del espectáculo internacional en su libro, refiriéndose a lo que le dijo uno de los ejecutivos que trabajaban con Schneider. “Interviene el gerente número 2 [...] Bueno, piénsalo como un regalo de agradecimiento”, agregó.

“Sí, un regalo de agradecimiento. Te están dando trescientos mil dólares y lo único que quieren que hagas es que nunca hables públicamente de tu experiencia en Nickelodeon. Específicamente relacionado con ‘El Creador’”, publicó en tercera persona y fue difundido por Variety.

Foto: Instagram / @jennettemccurdy

Para la ahora escritora la oferta fue una ofensa por lo que la rechazó, sin embargo, los ejecutivos que hablaron con ella insistían en que la tomara, pues era ‘dinero gratis’, comentario que la hizo enojar, por lo que respondió tajantemente: “No, no es. Esto no es dinero gratis. Esto me parece dinero para callar”, remarcó.

“¿Qué carajo? ¿Nickelodeon me ofrece 300 mil dólares para que no hable públicamente de mi experiencia en el programa? ¿Mi experiencia personal del abuso de El Creador? Esta es una red con programas hechos para niños. ¿No deberían tener algún tipo de brújula moral? ¿No deberían al menos tratar de reportar a algún tipo de estándar ético?”, se cuestionó en su publicación.

Antes de ser un libro fue una obra y Jennette ha estado presentándola en diversos lugares de Estados Unidos. La puesta en escena expresa cosas demasiado íntimas y desgarradoras como sus problemas con el alcohol o la tormentosa relación que tenía con su madre. Comentó que se sentía insatisfecha a pesar de su éxito.

IG. @jennettemccurdy

En su momento McCurdy reveló que la foto de portada del libro estuvo expuesta a varias pruebas para poder reflejar lo que realmente estaba tratando de decir.

Asimismo, en la publicación que está próxima estrenarse otro de los temas que abordara será su conflictiva relación con su madre, así como los abusos psicológicos y sexuales que vivió a causa de la inoperancia de su progenitora.

La conocida intérprete nacida en California, Estados Unidos ha expresado en más de una ocasión que este libro busca ayudar a jóvenes que se encuentran en una situación similar a través de su historia, puesto que conoce lo que es pasar por trastornos como bulimia, anorexia, ansiedad, problemas con el alcohol, así como enfrentar traumas, maltratos y decepciones a causa de los padres.

