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Sicario se hizo pasar por paciente y atacó a hombre hospitalizado en Barranquilla: le dejó varios impactos de bala

Un individuo armado ingresó camuflado como paciente a un hospital de la ciudad, buscó a su objetivo en una sala de cuidados y abrió fuego justo antes de que la víctima recibiera el alta médica

Ataque armado en hospital de Barranquilla deja herido a paciente que sobrevivió a atentado - crédito captura de pantalla Google Maps - Imagen ilustrativa Infobae
Ataque armado en hospital de Barranquilla deja herido a paciente que sobrevivió a atentado - crédito captura de pantalla Google Maps - Imagen ilustrativa Infobae
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Un hombre armado logró burlar los controles de seguridad en el hospital Camino Universitario Adelita de Char, en Barranquilla, y disparó contra un paciente que estaba a punto de recibir el alta médica tras sobrevivir a un atentado previo. El ataque ocurrió hacia el mediodía del martes 4 de julio, en el suroccidente de la capital del Atlántico.

La víctima, identificada como Rolando Cantillo Benavides, de 36 años, había ingresado al hospital tras recibir varios disparos en el barrio Los Robles de Soledad semanas antes. Este nuevo atentado se registró en la Unidad de Cuidados Intermedios del centro asistencial, donde el paciente terminaba su proceso de recuperación.

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El agresor ingresó al hospital simulando un fuerte dolor abdominal. Aprovechó el flujo de pacientes y la atención del personal médico para desplazarse dentro de las instalaciones. El arma de fuego que portaba pasó inadvertida para el personal de seguridad, lo que le permitió llegar hasta la habitación de su objetivo.

Siluetas de dos manos en el lado izquierdo y una silueta de mano con pistola en el lado derecho. Fondo de paneles en tonos naranja y azul oscuro.
Un hombre armado ingresó al hospital Camino Universitario Adelita de Char y atacó a un paciente hospitalizado en el suroccidente de Barranquilla - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una vez frente a Cantillo Benavides, el atacante realizó varios disparos, impactando a la víctima en una mano y en la clavícula. El paciente iba a ser dado de alta ese mismo día, tras superar las heridas sufridas en el primer ataque. El agresor escapó del hospital inmediatamente después del ataque, sin que el personal lograra detenerlo.

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La Policía recibió el reporte del atentado aproximadamente treinta minutos después de que ocurriera, lo que redujo la posibilidad de una respuesta inmediata y complicó la búsqueda del responsable. Las autoridades analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad y trasladaron a una persona a la Fiscalía para tomarle declaración, con el objetivo de determinar si existe algún vínculo con el atacante.

Cantillo Benavides tiene antecedentes judiciales por los delitos de amenazas y abuso de confianza, según los registros policiales. Las autoridades investigan si estos antecedentes guardan relación con los atentados dirigidos en su contra.

La Policía Metropolitana de Barranquilla desplegó un operativo inmediato y trasladó a los heridos a un centro médico cercano tras el ataque armado - crédito Alcaldía de Barranquilla
La Policía Metropolitana de Barranquilla investiga el ataque armado ocurrido dentro del hospital, analizando grabaciones de seguridad y tomando declaraciones para identificar al responsable - crédito Alcaldía de Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla desplegó un dispositivo de seguridad en el hospital tras el ataque, mientras los investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) revisan los videos de seguridad y realizan entrevistas con el personal médico que estuvo en contacto con el agresor. El sicario utilizó los registros médicos para ingresar y desplazarse, lo que ahora forma parte de las indagaciones para su identificación.

El incidente generó alarma entre los pacientes y el personal sanitario del hospital universitario, un centro de la red pública de salud en Barranquilla. Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para que aporte cualquier información relevante a la línea 123 de la Policía, con el fin de esclarecer los hechos y dar con el paradero del responsable.

El hombre asesinado era estudiante, de 33 años, fue identificado como Leonardo Habid Rivaldo Pitalúa iba en su moto cuando los sicarios se le atravesaron en el camino - crédito Archivo Infobae
En el barrio Rebolo, otro ataque sicarial dejó una adolescente muerta y tres hombres heridos cuando sujetos armados dispararon desde una motocicleta - crédito Archivo Infobae

En otro episodio reciente de violencia en Barranquilla, un ataque sicarial ocurrido en el barrio Rebolo dejó una víctima mortal y tres personas heridas la noche del sábado 2 de agosto. Las víctimas estaban sentadas en la parte externa de una vivienda cuando dos sujetos en motocicleta abrieron fuego contra el grupo. Según el reporte policial, el parrillero descendió del vehículo y accionó una subametralladora Mini Uzi, disparando en repetidas ocasiones antes de huir junto con su cómplice.

La víctima fatal fue Nany Rojano, una adolescente de 17 años que fue trasladada de urgencia al Hospital General Barranquilla, donde se confirmó su fallecimiento a causa de la gravedad de las heridas. Los heridos, identificados como Wilson José Vásquez Mendoza, Sergio Andrés Vásquez Gamero y Jean Carlos Vásquez, permanecen bajo atención médica en distintos centros asistenciales, con pronóstico reservado.

La muerte de una menor causó conmoción en Rebolo, un barrio afectado por la violencia armada en el suroriente de Barranquilla - crédito redes sociales/ X (Imagen de referencia)
La muerte de una menor causó conmoción en Rebolo, un barrio afectado por la violencia armada en el suroriente de Barranquilla - crédito redes sociales/ X (Imagen de referencia)

Investigadores manejan la hipótesis de que el ataque estaba dirigido a los miembros de la familia Vásquez, ya que los tres lesionados comparten apellido y vínculo familiar. Testimonios recogidos en el lugar señalan que el sicario utilizó un arma automática, lo que resalta el nivel de violencia y la capacidad de fuego de los atacantes. La Policía Metropolitana de Barranquilla analiza grabaciones de cámaras de seguridad y recoge declaraciones de testigos para identificar a los responsables y determinar si existe relación con disputas entre bandas criminales locales.

La comunidad del barrio Rebolo expresó su consternación ante la muerte de una menor de edad en un contexto donde la violencia armada ha dejado numerosos hechos similares en el suroriente de la ciudad.

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