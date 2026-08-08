Huertos urbanos: cómo empezar a sembrar albahaca, cilantro y jitomate en maceta

Tres razones para tener un huerto urbano en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En los últimos años, los huertos urbanos en maceta han ganado respaldo técnico gracias a instituciones como la FAO, universidades estadounidenses y organismos públicos de México.

Cualquier persona puede iniciar el cultivo de albahaca, cilantro y jitomate en casa, empleando macetas y siguiendo guías desarrolladas por expertos desde 2020.

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La tendencia responde a la necesidad de aprovechar espacios reducidos, mejorar la calidad de los alimentos y sumar beneficios ambientales inmediatos en contextos urbanos.

El cultivo doméstico permite obtener ingredientes frescos y sanos con procedimientos sencillos, validados científicamente y adaptados a balcones, terrazas o patios.

Recomendaciones técnicas para iniciar huertos urbanos en maceta

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha publicado recomendaciones específicas para huertos familiares urbanos, incluyendo el uso de botellas plásticas y recipientes reciclados como macetas.

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Estas guías, desarrolladas por equipos técnicos de la FAO, detallan la preparación de sustratos, la desinfección del suelo y la importancia de garantizar un buen drenaje en los contenedores.

En el ámbito académico, las extensiones universitarias de Estados Unidos, como Virginia Tech y la Universidad de Minnesota, han revisado y actualizado (hasta marzo de 2026) manuales de jardinería en contenedores.

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Estos textos establecen parámetros para elegir recipientes según el desarrollo radical de cada especie, con profundidades mínimas y recomendaciones sobre el tipo de material y volumen necesarios para, cilantro y jitomate.

En América Latina, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México ha elaborado guías rápidas para familias, en las que se explica cómo adaptar balcones y ventanas para la producción de hortalizas, y cómo manejar la luz y la humedad del sustrato.

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La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México ha elaborado guías rápidas para familias, en las que se explica cómo adaptar balcones y ventanas para la producción de hortalizas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fundamentos prácticos: selección de recipientes y sustrato

Las investigaciones de Virginia Tech y la Universidad de Illinois insisten en que las macetas deben ser suficientemente grandes y contar siempre con orificios para el drenaje.

Para la albahaca, se recomienda un recipiente de al menos seis pulgadas de diámetro, mientras que el cilantro se adapta mejor a macetas de entre 10 y 15 centímetros de profundidad.

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El jitomate requiere contenedores aún más grandes, de entre 14 y 20 pulgadas de diámetro, para permitir el desarrollo completo de su sistema radical y la producción de frutos.

Respecto al sustrato, las instituciones coinciden en la importancia de usar mezclas ligeras y porosas. Virginia Tech recomienda combinar turba, suelo de jardín y perlita o arena gruesa en partes iguales, añadiendo fertilizante de liberación lenta.

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La FAO destaca la utilidad de mezclar tierra negra con estiércol bien descompuesto, colando la mezcla para eliminar piedras y terrones, y ajustando el pH con cal si es necesario.

La guía del gobierno de Ciudad de México sugiere incorporar hojas secas y piedras volcánicas para mejorar la estructura y la retención de humedad.

Luz, ubicación y calendario óptimo según especie

La ubicación de las macetas debe asegurar la cantidad de luz requerida por cada cultivo.

La Universidad de Minnesota indica que la albahaca necesita entre seis y ocho horas de luz solar directa al día, por lo que conviene colocar las macetas en ventanas o terrazas soleadas y protegerlas del viento y el frío.

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El cilantro, según la Universidad de Wisconsin, es de estación fresca y prefiere temperaturas moderadas, tolerando ligeras sombras y desarrollándose mejor en primavera y otoño.

El jitomate, por su parte, exige un mínimo de seis horas de luz directa, idealmente ocho, y temperaturas diurnas superiores a quince grados centígrados.

El calendario de siembra debe adaptarse al clima local: la albahaca y el jitomate prosperan tras el riesgo de heladas, mientras que el cilantro debe sembrarse en los momentos más frescos para evitar que espigue rápidamente.

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El calendario de siembra debe adaptarse al clima local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Manejo de riego y fertilización: recomendaciones técnicas

La FAO y Virginia Tech subrayan que el riego en macetas debe ser frecuente y adaptado al clima.

El volumen reducido del sustrato hace que el agua se evapore con rapidez, por lo que se aconseja revisar la humedad diariamente y regar hasta que el agua salga por el drenaje, sin saturar el sustrato.

Clemson University recomienda monitorizar especialmente el jitomate en verano, cuando puede requerir riegos diarios o incluso dos veces por jornada.

En fertilización, la Universidad de Illinois y Virginia Tech recomiendan el uso de fertilizantes líquidos a baja concentración para hierbas como la albahaca y el cilantro, aplicados cada tres o cuatro semanas.

Para jitomate, es necesario emplear fertilizantes específicos para frutales, ajustando la dosis según la fase de crecimiento y evitando excesos que puedan dañar las raíces.

Siembra, trasplante y cosecha: pautas para principiantes

Para iniciar la siembra, la Universidad de Minnesota sugiere esparcir las semillas de albahaca sobre sustrato húmedo y cubrirlas con una capa fina de tierra.

El cilantro se siembra a una profundidad de un centímetro, mientras que el jitomate se trasplanta desde plántulas, enterrando parte del tallo para estimular el desarrollo de raíces adicionales, según Clemson University.

Las guías oficiales indican que la cosecha de albahaca puede hacerse cortando hojas conforme se necesiten, estimulando así nuevos brotes.

El cilantro se cosecha antes de la floración, y el jitomate se recolecta cuando los frutos han alcanzado su color y tamaño característicos.

Es fundamental evitar cortar más de un tercio de la planta en una sola ocasión para no debilitar el cultivo.

La guía ilustrada explica cómo cultivar albahaca, cilantro y jitomate en un huerto urbano, desde la selección de macetas hasta la cosecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios ambientales y sociales: experiencias en Ciudad de México

Los huertos urbanos en maceta contribuyen a mejorar la biodiversidad urbana, reducir la temperatura local y gestionar residuos orgánicos al fomentar la composta casera.

Según la Secretaría del Medio Ambiente de Ciudad de México, estas iniciativas fortalecen la educación ambiental y promueven la cohesión comunitaria.

Las actividades de formación, como talleres y jornadas hortelanas, permiten que familias y comunidades adquieran conocimientos prácticos y desarrollen hábitos sostenibles.

El cultivo doméstico de albahaca, cilantro y jitomate no solo mejora la dieta, sino que también fortalece la relación con el entorno y fomenta la autonomía alimentaria en las ciudades.