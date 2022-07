Julián Gil presenta “Siéntese quien pueda”, su nuevo programa en UniMás

El actor y presentador estará a cargo de un nuevo programa que combinará noticias del espectáculo con debates y un concurso. Cortesía Univisión.

Julián Gil arranca un nuevo y esperado proyecto donde será animador: Siéntese quien pueda, un programa de noticias del mundo del espectáculo, con debates y mucha polémica. Se estrenará el próximo 22 de agosto y se transmitirá en vivo de lunes a viernes a las 7 pm por UniMás, la cadena hermana de Univision.

Siéntese quien pueda es un formato de entretenimiento en vivo que reunirá novedades acerca de celebridades, opiniones diversas y discusiones sinceras entre un panel de reconocidos periodistas, talentos, expertos en redes sociales y, por primera vez, la audiencia desde su casa.

Julián Gil en los estudios de TelevisaUnivision a días del estreno de su nuevo show. (@chepejose)

El actor, modelo y conductor de origen argentino explicó a Infobae la dinámica de su nuevo show televisivo “Cada semana un miembro del panel será expulsado y dejará el estudio por votación de la audiencia en las redes sociales. Podrá volver al programa luego de cumplir una importante misión.”

Así, mediante sus cuentas en las redes, el público decidirá cada semana quién es el panelista con las opiniones más controvertidas que recibirá el castigo de dejar el estudio. Para regresar se deberá esforzar: o bien presentar alguna noticia exclusiva o bien cumplir alguna misión especial. Y aquellos que no cumplan con las expectativas de la tarea asignada podrían ser suspendidos o eliminados.

Siéntese quien pueda promete romper con los formatos tradicionales del entretenimiento. “La novedad que presenta es que los panelistas expertos en entretenimiento tendrán que competir por la noticia más explosiva y relevante que les permita seguir formando parte del panel”, indicó el productor y creador del show, Carlos Mesber.

El actor y presentador Gil será la cara del proyecto desarrollado por el productor Carlos Mesber. (@chepejose)

Mesber contó a Infobae que ya hay nombres importantes confirmados para participar, pero aun no los pueden revelar. Pero uno de los nombres ha despertado rumores demasiado fuertes como para que no hablara al respecto:

—¿Es cierto que Carolina Sandoval estaría en el programa?

—¿En serio? ¡Qué buen rumor! —dijo el productor.

—¿Cómo esta tu relación con Carolina Sandoval?

—Mis relaciones son excelentes con todo el mundo, yo no tengo problemas con nadie. No me gustan los problemas. Yo vivo en el amor.

—Entonces, ¿es posible que Sandoval esté considerada para ocupar una silla en Siéntese quien pueda?

—Carolina es una mujer muy talentosa y una gran profesional. Cualquier profesional con el talento y la voluntad necesaria para lograr el éxito podría estar considerado.

Carolina Sandoval podría sumarse al nuevo programa de Julián Gil.

Cada semana se incorporará además una estrella invitada en una silla especial. Su papel será muy importante en esta aventura única en la televisión hispana de los Estados Unidos.

Siéntese quien pueda para TelevisaUnivision, cuenta, además de la conducción de Julián Gil, con la producción de We Love Entertainment, compañía de Mesber.

Gil y Mesber prometen romper con los formatos tradicionales del entretenimiento en "Siéntese quien pueda".

Julián Gil nació en Argentina pero se crió en Puerto Rico y se hizo famoso con telenovelas y películas producidas en distintos países: por eso su figura y su talento son conocidos en Venezuela, México, Perú, Ecuador, Estados Unidos y España.

