Mena Suvari contó cómo sobrevivió al abuso sexual que sufrió cuando tenía 12 años

La actriz incurionó en el mundo del modelaje cuando tenía alrededor de 13 años. Este acercamiento con el medio y su relación familiar la colocaron en un punto de peligro. (Getty Images North America/Stefanie Keenan)

La estrella estadounidense Mena Alexandra Suvari -recordada por sus personajes en American Pie (1999), Belleza Americana (1999) y Un perdedor con suerte (2000)- contó cómo logró sobrevivir al abuso sexual que sufrió cuando tan solo tenía 12 años y los problemas que desencadenó tiempo después, además, se sinceró sobre la sexualización que ha vivido desde el comienzo de su carrera artística.

La oriunda de Rhode Island concedió una entrevista a The Guardian para hablar sobre The Great Peace: A Memoir, el libro autobiográfico que lanzó a mediados de 2021 donde a manera de catarsis escribió sus vivencias porque necesitaba externar todos esos difíciles momentos que marcaron un antes y un después en su vida.

“Fue agridulce porque se sintió hermoso sentirse visto y escuchado, pero fue desgarrador escuchar que otros se identificaron de manera similar. No quería eso para ellos, pero en general me siento muy orgullosa. Vivimos en la época más loca, el mundo está en llamas, pero al mismo tiempo las cosas son mucho más abiertas. Siempre esperé que [el libro] pudiera ayudar a crear algún tipo de cambio e iniciar más conversaciones”, declaró.

Uno de los episodios más duros que atravesó ocurrió cuando a penas estaba entrando a la adolescencia, fue el abuso sexual que sufrió por parte de un amigo de su hermano mayor, A. J. Suvari.

Después del abuso, se mudó con su familia para poder trabajar como modelo. (FilmMagic/Rachel Luna)

No sentí tal pérdida del sentido de identidad hasta los 12 años, cuando me violaron

La actriz recordó que en ese entonces quería formar parte de un grupo -comportamiento característico de la adolescencia-, razón por la cual constantemente luchaba por ser escuchada e involucrada. Desafortunadamente se encontró con un abusador sexual que comenzó escribiéndole cartas de amor hasta que la alentó a comenzar su vida sexual y después abusó de ella en repetidas ocasiones.

Pero eso no fue todo, su agresor sexual también difundió rumores dentro de su círculo social al grado de llamarla ‘put*’: “Eso me chupó la vida. Creo que eso fue solo una confirmación excesiva de que nadie me iba a salvar, nadie iba a hacer nada por mí”.

La situación se complicó cuando solicitó atención médica por una infección en la vejiga derivada de los abusos sexuales que sufrió, pues recordó que en lugar de recibir apoyo el doctor que la atendió sólo le dio pastillas anticonceptivas. Cabe recordar que en ese entonces la actriz solo tenía 12 años y nadie investigó sobre qué le estaba pasando.

Sus primeras relaciones amorosas fueron tormentosas, llenas de abuso y violencia que finalmente la orillaron a consumir drogas. (Getty Images/Amanda Edwards)

No tenía a nadie diciéndome: ‘Eso está bien’, ‘Esa persona no debería estar contigo’

Justo cuando estaba tratando de entender qué había pasado en su vida, una agencia de modelaje la contactó dándole su primera oportunidad frente a las cámaras. Mena Suvari comentó que desde un principio fue tratada como un adulto, pues sus características físicas supuestamente eran propias de una mujer de 18 años. Hoy en día considera que esta situación también la afectó debido a que constantemente escuchaba que “sexy” y siempre estaba rodeada de hombres mayores.

Lo que se me comunicó fue que yo era un adulto, por lo tanto, puedo actuar como un adulto

Uno de ellos fue un asesor de comerciales de 30 años con quien tuvo un “romance” cuando ella tan solo tenía 16. Esta experiencia sólo dio pie a que años más tarde comenzara una relación con un ingeniero de iluminación que la maltrató emocionalmente y la acorraló provocando que buscara una salida: las drogas.

Su intención no es criticar la sexualidad de otras persona, pero ella lamenta que no tuvo la oportunidad de elegir con qué experimentar. (Getty Images/Gabriel Olsen)

“No estaba siendo amada. Yo era solo un cuerpo, un receptáculo para sus deseos”, escribió en su libró.

Pero eso no fue todo, durante su “romance” fue obligada a tener relaciones con tres personas al mismo tiempo, quien era su pareja y otra mujer, algo que definitivamente no quería hacer pero terminó accediendo porque no sabía cómo negarse.

“Nunca he querido hablar negativamente sobre cosas que pueden ser muy saludables para otras personas. No me dieron la opción o el permiso para hacerlo, y eso fue lo que fue tan destructivo para mí. Es algo muy complicado cuando experimentas abuso sexual, porque parte de eso es… como, satisfactorio. Pero la otra parte es una auténtica pesadilla, así que estás confundido, no sabes qué es lo correcto. Todo eso todavía me pesa porque nunca tuve la oportunidad de descubrirme de esa manera”, declaró para The Guardian.

