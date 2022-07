Gustavo Adolfo Infante le pidió a Thalía que ayude económicamente a Laura Zapata: “Ya es de la tercera edad”

El conductor mandó un mensaje (Fotos: Instagram)

Gustavo Adolfo Infante se ha consolidado a lo largo de su carrera como uno de los periodistas de espectáculos más controversiales en México y esta vez se vio envuelto en polémica tras mandarle una recomendación a Thalía y catalogar a Laura Zapata como una adulto mayor.

Fue a través del programa De Primera Mano donde el conductor retomó los hechos recientes, donde se dijo que la intérprete de María Mercedes no contribuyó con los gastos funerarios de su abuela Eva Mange.

Ante esto, Gustavo Adolfo Infante le recomendó a la actriz que ayude a su hermana Laura Zapata, pues ya no está en el auge de su carrera.

“Thalía, pues sí, dale algo de dinero. La señora Laura Zapata es una señora de la tercera edad, es una abuelita que hace como 30 o 40 años salía en telenovelas de malvada, muy buena actriz, pero no tiene mucho trabajo”, comenzó a decir el famoso.

Asimismo, Infante no descartó que la cantante de No me acuerdo, Equivocada y No me enseñaste apoyó a su abuela mientras aún estaba con vida, pero recordó que Zapata actualmente atraviesa momentos complicados en su situación financiera.

“Entonces, sí sería bueno que le dieras parte... yo sé que tú pagabas todo el asilo de tu abuelita, pero si hubo unos gastos de la señora Eva Mange ahora que falleció y Laura Zapata no tiene trabajo y es una señora ya grande, deberías de ayudarla”, dijo Infante.

Hasta el momento, Thalía no ha emitido ninguna declaración al respecto y su hermana tampoco se ha pronunciado.

Laura Zapata acusó a Thalía por gastos funerarios

Cabe recordar que hace unos días, Laura Zapata se sinceró acerca del apoyo que recibió de sus hermanas durante los últimos días de su abuela y acusó a Thalía de no ayudarle con los gastos para el sepelio de su familiar.

“(Thalía) No me ha preguntado ni cuánto gasté en el funeral ni cuánto gasté en el hospital. Ya cuando tenga tiempo yo le diré: ‘Oye, fíjate que gaste esto, ¿gustas cooperar con algo?’. Yo estaba al frente de mi abuela, yo estaba cuidando a mi abuela, yo me la llevé al hospital, yo tenía que sacar mi tarjeta para pagar y así fue”, dijo Zapata durante un encuentro con los medios.

La actriz recalcó que, a parte de Thalía, ninguna de sus demás hermanas mostraron interés en la muerte de Eva Mange, sólo una de sus sobrinas quiso asistir al funeral para despedirse de su bisabuela.

“Estuvo su tataranieta y estuvo quien tenía que estar. La gente que tenía que estar, somos los que estamos y estamos los que somos (...) Qué bueno que no llegaron, cerraron con broche de oro que no les interesaba mi abuela y mi abuela tenía que ser querida, amada, cuidada, protegida y venerada”, externó.

Y es que, el pasado 24 de junio Eva Mange, abuelita de Thalía y Laura Zapata, falleció a los 104 años. Sólo estuvo acompañada de Laura y su hijo durante sus últimos minutos de vida, aunque la protagonista de Marimar estuvo al tanto de la situación a la distancia.

“Aprendí de mi abuela como seguir adelante a pesar de las tempestades, con una sonrisa, cantando y haciendo feliz a los demás. Así seguiré viviendo esa enseñanza y recordándola en el recorrido. Por amor y con amor todo”, escribió Thalía desde sus redes sociales.

