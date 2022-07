Lolita Cortés llamó “bruja” a Ana Bárbara tras adivinar el sexo de su futura nieta

Ana Bárbara y Lolita Cortés (Fotos: Ig La Academia)

Lola Cortés y Ana Bárbara actualmente fungen como juezas en La Academia: 20 años, hecho que las ha unido conforme transcurren los conciertos del famoso programa de canto. Pero esta vez, fue la actriz de teatro musical quien se mostró sorprendida después de que la Reina Grupera adivinara el sexo de su futura nieta.

Y es que fue desde su cuenta de Instagram y TikTok donde en fechas recientes, Lolita compartió la noticia de que será abuela por segunda vez . En el clip que rápidamente se viralizó en redes sociales se puede observar a la cantante acompañada de su hija Dariana, la futura mamá.

Así, en los breves segundos que dura el audiovisual, Lola rompe un globo con confetti, el cual le revelaría el sexo de su nieta, pero debido a que no llevaba lentes, tardó unos momentos más de lo esperado en descubrir la respuesta.

Pero, antes de saber que tendría una nieta de forma oficial, fue Ana Bárbara quien le dijo muy segura que su hija estaba esperando una niña.

Esto lo reveló Lolita durante una entrevista para Ventaneando en donde contó la divertida anécdota que vivió junto a la cantante de éxitos como Qué Poca, Bandido o Lo busqué.

”Llegué, se la traje (a Dariana) a mi reina (Ana Bárbara) y mi reina de la nada, bruja, bruja, intuitiva le dice: ‘Felicidades por la niña’ y ella le dice: ‘Pero todavía no sabemos’”, dijo.

Así, al momento en que la familia confirmó que Ana Bárbara había acertado en su predicción, Lolita no dudó en mostrarse sorprendida.

“Le dije: ‘Vieja lo lograste, es una niña’. Estamos muy contentos, bendiciones a nuestra vida llegan bendiciones. Yo, como nací para ser mamá, nací para ser abuela. Si yo soy jotita y draga, mi nieta, la mejor”, sentenció.

Cabe recordar que el pasado fin de semana Lolita Cortés volvió a tener un encontronazo con Alexander Acha debido a las malas condiciones de salud en las que se presentaron los participantes de La Academia: 20 años.

Y es que, durante la gala del domingo, Eduardo no pudo cantar debido a que fue hospitalizado horas antes; mientras que Santiago anunció previo a recibir su crítica que se sentía mal y Andrés después del concierto mostró que tenía los niveles bajos de azúcar.

Derivado de toda esta situación, Lolita Cortés lanzó advertencias sobre la importancia de cuidar a todos los alumnos de manera integral.

“Aquí la cosa es muy simple, lo digo ahora y lo dije desde un principio, aquí hay una producción que es la de casa y hay una producción que es la que hace los conciertos, tú como director estás en medio cuidando a tus alumnos de la casa, fíjate, de la casa, y cuidando a los alumnos para los conciertos”, dijo durante un encuentro con los medios.

Lolita Cortés será abuela nuevamente (Foto: Imagen TV - captura de pantalla)

Además, durante el programa, La juez de Hierro explotó contra la producción del reality por no garantizar las condiciones adecuadas para que los alumnos puedan vivir dentro de la casa y alertó que si la situación continúa de esta manera posiblemente todos se enfermen y el programa no continúe.

“Yo lo que estoy viendo es que estos chicos no están descansando, no están comiendo, lo siento, no está pasando eso y esto tiene que ver con la producción de la casa, no sé quién tenga la producción de la casa, pero entonces se tiene que poner las pilas porque se nos están yendo los alumnos”, concluyó.

