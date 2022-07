Daniel Bisogno se burló de un poema escrito por Dulce María: “La literata”

Daniel Bisogno se burló de Dulce María (Fotos: captura de pantalla Ventaneando/IG @dulcemaria)

Daniel Bisogno es uno de los presentadores de televisión más polémicos a nivel nacional y esta vez no fue la excepción, ya que, con su característico sentido del humor se burló en vivo de un poema que hizo la ex integrante de Rebelde, Dulce María.

Fue durante una reciente emisión de Ventaneando donde el conductor mostró un ejemplar del primer libro publicado por la famosa en 2008, el cual mantenía guardado en su casa y que se titula Dulce Amargo.

Así, al mostrarlo ante la cámara, Bisogno no dudó en leer un fragmento aunque el texto estaba en portugués, pero no lo hizo con ganas de elogiar a la RBD, sino que declamó el poema para agregar un poco de diversión al programa también conducido por Pati Chapoy.

“Después de un tiempo de no recordar las letras de la fantástica, la literata Dulce María en su próximo retorno a los escenarios... buscando así al azar me encuentro con esta joya que dice así... música maestro”, comenzó a decir el controversial integrante del vespertino de TV Azteca.

El conductor se mostró divertido con la situación (Foto: Instagram/@bisognodaniel)

Posteriormente, Daniel Bisogno se dispuso a recitar el poema de una forma dramática y exagerada que causó momentos de risa entre los presentes.

“Podría ahorrarme y ahogarme en el mar de tu mirada, sin que digas nada, me tienes desnuda; tan profundo como el mar, tan intenso como el sol, me iluminas como la luna, con un dulce beso me derrito en el sendero, que tiernamente me lleva a la hoguera de tu cuerpo y como en un hechizo de magia, en un instante ardo en llamas y milagrosamente salgo sana y salva con el fuego por dentro”, declamó.

Finalmente, Bisogno comentó en broma: “Ya está disponible, solamente lo encuentran en Río de Janeiro”, mientras Pati Chapoy sacaba su teléfono para grabar el momento.

Dulce María explotó contra redes sociales de RBD

Cabe recordar que Dulce María consolidó su carrera como actriz y cantante después de ser una de las protagonistas en la telenovela de Rebelde en 2004.

Así, después de varios años de que concluyera el programa de televisión que también le dio fama a Anahí o Maite Perroni, la artista se vio envuelta en polémica tras denunciar que no recibió el suficiente apoyo por parte de las reds sociales de RBD.

Y es que, Dulce María era una de las cantantes más esperadas para los 2000s Pop Tour y, pese a su arrollador éxito, la rebelde estalló en contra del Community Manager de la banda.

La actriz no ha dicho nada al respecto (Foto: Instagram/@dulcemaria)

“Lástima que no sé quién maneja las redes de @RBD_oficial pero hubiera estado bonito que se sumaran a este gran homenaje que hicimos para toda la generación #Rebelde y de los “2000. En fin, gracias a las más de 25,000 personas que recordaron y cantaron con nosotros”, tuiteó la intérprete de Roberta Pardo en Rebelde.

Las palabras de la intérprete de grandes canciones como O Lo Haces Tú O Lo Hago Yo, Ya No y Lo que ves no es lo que soy generó una gran controversia dentro de su fandom pues mientras algunos le recordaban que ella no apoyó el reencuentro virtual que tuvieron Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann llamado Ser O Parecer 2020, otros más expresaban que no solo se trataba de la persona que maneja sus redes sociales, si no también de sus compañeros de telenovela y agrupación.

