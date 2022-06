“Feliz cumpleaños Danna Paola”: los proyectos que la convirtieron en un fenómeno juvenil

Danna Paola esta cumpliendo 27 años (Fotos: Instagram/@dannapaola)

El nombre de Danna Paola se ha convertido en el referente cultural favorito para las nuevas generaciones amantes de la cultura pop en español. Su paso por la televisión mexicana y después la proyección internacional vía streaming y con su música la ha convertido en una de las figuras más populares, reconocidas y queridas, por lo que regularmente es tendencia en redes sociales.

En esta ocasión el “Feliz cumple Danna Paola” ha logrado obtener los principales puestos de popularidad en búsquedas y plataformas digitales, pues la originaria de la Ciudad de México cumplió 27 años de edad y no dudó en publicarlo en Instagram -donde tiene más de 34 millones de seguidores- con una tierna imagen que no ha dejado de dar de qué hablar.

“Hello 27, mood on”, fueron las palabras que acompañaron una tierna imagen de ella cuando tenía pocos años de edad posiblemente cuando iniciaba su carrera como actriz infantil de Televisa, con María Belén. Sus fans no solo se estremecieron sino también le compartieron sus mejores deseos.

La cantante tiene millones de seguidores (Foto: Instagram/@dannapaola)

“Tan chiquita y linda y sigues siendo igual de bonita”. “Feliz cumple Danna Paola: sigue así de linda como María Belén, pero nunca te dejes como era Lu en Élite”. “De verdad que muero de ternura con tu carita de niña traviesa y esas coletas tan clásicas de ti y tu personaje”. “Danna Paola creció en la televisión y por ello me da tanto gusto que hoy que cumple 27 y yo también pueda decirle, aún sin conocerla, lo mucho que me ayudo su trabajo en mi vida, pues sin saberlo crecimos juntos”. “Se dan cuenta que ya no es para nada una bebé, nuestras más grandes divas mexicanas se convierten en mujeres a la par que nosotros crecemos”. “Creo que su rostro jamás ha cambiado porque tiene una esencia especial que desde que era niña transmitía en Televisa, la verdad me da gusto que sea parte de la generación de Danna Paola”, fueron algunos de los comentarios en su foto.

Danna Paola fue nombrada la primera embajadora de Fendi en México Foto: Instagram/@fendi

De María Belén a Élite: sus mejores proyectos

Las telenovelas infantiles resultaron uno de los aciertos y grandes éxitos que Televisa ha tenido en sus 70 años de historia. Si bien, la primera producción con una protagonista menor de edad fue La Recogida en 1971, el primer logro del género ocurrió a mediados de la década de 1970, con el refrito de la producción chilena Papá corazón, que la televisora de San Ángel tituló Mundo de Juguete.

Sin embargo, las estrellas de los años 2000 son realmente los protagonistas y ganadores de la época dorada de las telenovelas infantiles. Danna Paola es una de ellas pues siendo todavía muy pequeña debutó en en 1999 en el programa de televisión infantil Plaza Sésamo, su primera actuación en televisión fue en la telenovela infantil Rayito de luz, en donde interpretó a Lupita Lerma, pero en el 2001, obtuvo el papel como protagonista de la telenovela infantil María Belén.

Así lucía la actriz (Foto: Twitter/telev_niños)

Dicha producción la puso en la mirada pública a nivel nacional y hasta la fecha es uno de los referentes inmediatos que el colectivo popular tiene de la intérprete de canciones como No Bailes Sola, Mala Fama y Oye Pablo. Sin embargo no fue su única gran producción de niña: ¡Vivan los niños!, De pocas, pocas pulgas, Amy, la niña de la mochila azul y Pablo y Andrea, también forman parte de la lista.

De ser “Patito” a “Lu”

Danna Paola en Atrévete A Soñar y Élite (Foto: Twitter/@dana-fans)

Con el paso del tiempo la querida actriz se consagró como una de las promesas más grandes en la actuación, pues al interpretar la versión mexicana de Patito Feo, Atrévete A Soñar, aumentó su popularidad. Años más tarde Élite la consagró en la gran figura que es ahora, aunque posiblemente pase mucho tiempo para verla en acción de nuevo.

