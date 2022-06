De Pablo Lyle a Guillermo Ochoa: Dulce María sufrió violencia psicológica y manipulación en sus relaciones amorosas

La actriz se sinceró sobre sus relaciones amorosas (Foto: Instagram/@dulcemaria)

Dulce María es una de las cantantes pop contemporáneas más grandes de la década de los 2000, pues su paso por exitosas agrupaciones como JNS y el fenómeno musical RBD le han permitido formar una de las carreras más sólidas dentro de la industria musical.

Aunque todo parezca color de rosa en la vida de este tipo de estrellas, la realidad es otra. Recientemente la cantante se sinceró, en una entrevista para un podcast titulado Se Regalan Dudas, sobre su pasado amoroso dejando saber a sus fans que fue víctima de violencia psicológica y manipulación, causando un gran shock en el confesionario así como en sus millones de seguidores, puesto que es bien sabido que la carismática Roberta Pardo ha tenido a más de un ex novio muy famoso en México, por lo que no han dudado en empezar la cacería de brujas para dar con el o los hombres a los que se refería.

“Ahora después de muchos años, entiendo que también me relacioné con gente que era violencia psicológica, y que yo en ese momento no tenía la menor idea ni tenía las herramientas ni tenía nada, ni sabía. Manipulaciones y muchas cosas que ahora lo puedo ver y digo: ‘¡Qué fuerte!’…”, confesó sin mencionar algún nombre.

La cantante ahora tiene una feliz familia FOTO: Instagram/@dulcemaria

La actriz de exitosas telenovelas como Rebelde (2004), Primer Amor a Mil Por Hora y El Juego de la Vida empezó a relatar que cuando era adolescente comenzó a descubrir el mundo como cualquier otra chica de su edad, pero en cuanto decidió darle la primera oportunidad al amor las cosas no le sentaron nada bien, pues rapidamente se percató que ella entregaba todo dentro de la relación pero no recibía la misma cantidad, sintiéndose muy mal por ello y descubriendo cómo en realidad era vivir fuera de su “burbuja”.

“Empiezas a descubrir el mundo, sales de tu burbuja, que fue a los 16, 17 años y tuve otro tipo de relación, como muy intensa y al final cada una de las personas con las que he estado compartiendo… aprendí mucho, sufrí mucho porque yo daba todo, soy como muy entregada y no era el momento para esas personas”, explicó la también actriz.

Alfonso Herrera fue su novio antes y durante RBD Fotos: Instagram @dulcemaria / @ ponchohd

A pesar de los malos momentos, la intérprete de canciones como O Lo Haces Tu O Lo Hago Yo, Ya No y Lo que ves no es lo que soy agregó que no se arrepiente de nada ya que cada una de esas relaciones sentimentales le permitieron hacer un trabajo personal increíble en su persona, por lo que todo eso le ha permitido ser la persona plena y feliz que hoy goza de fama mundial, una gran familia y el amor incondicional de sus fans.

“Agradezco que salí de eso porque hay gente que sigue ahí, en un ciclo que no te vas porque siempre tienes miedo de quedarte sola. El perdonarte, el perdonar a alguien que nunca te pidió perdón… tienes tú que hacer tu proceso o de no despedirte, de terminar relaciones importantísimas que no tuvieron despedida o de algo que no se dio, pero todo eso lo agradezco porque he hecho muchísimo trabajo personal”, aseguró.

El polémico actor fue su novio durante la novela "Verano de amor" Foto: Getty Images

Los fans de la RBD no han dudado en retomar los nombres de algunos de sus novios más famosos, para intentar comprender a quién se refería o en qué momento, sin que nadie lo notara, atravesó la difícil situación.

En ella están artistas como sus ex compañeros de banda Alfonso Herrera y Christopher Ukermann, el popular portero de la selección mexicana Guillermo Ochoa, el polémico actor que enfrenta un gran juicio en Estados Unidos Pablo Lyle, el rumorado pero no comprobado amor fugaz con el integrante de los Jonas Brother Joe e incluso el actor argentino Michel Gurfi con quien compartió créditos en Rebelde (2004).

