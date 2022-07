Negaron acceso a Luisito Comunica en un bar de Corea del Sur: “Me acaban de discriminar por viejo”

Luisito Comunica denunció haber sido discriminado por “viejo” en antros de Corea del Sur.

Desde hace más de una semana el reconocido creador de contenido mexicano, Luisito Comunica, compartió con sus más de 32 millones de seguidores en Instagram su recorrido turístico por Corea del Sur, pero su última noche antes de abordar su vuelo de regreso estuvo marcada por la supuesta discriminación que vivió debido a su edad.

El influencer nacido en Puebla de Zaragoza dio a conocer por medio de sus cuentas de Instagram y TikTok que durante su viaje por Corea del Sur no le permitieron el acceso a ningún club nocturno principalmente por tener más de 30 años y por no saber hablar coreano.

“Ne memen, güey. Me acaban de discriminar por viejo... estuvo de la burger, en este lugar, esperamos como media hora, ya que llegamos, me piden identificación y me dicen: ‘No, es que tienes 30 y no puedo dejar entrar a nadie que tenga más de 29′”, comentó entre risas.

Luisito Comunica denunció haber sido discriminado por “viejo” en antros de Corea del Sur Foto: Instagram/@luisitocomunica

Luisito Comunica aseguró nunca haber visto que “por viejo no te dejaran pasar... qué extraño, qué raro”. Además, relató que estaba comunicándose por medio del traductor y el encargado de la puerta le señalaba un cartel en coreano, el cual solo se encontraba en un idioma incomprensible para algunos extranjeros latinos.

Tras el primer rechazo, el mexicano no desistió y llegó a un segundo lugar, en el cual preguntó antes de intentar acceder y de nueva cuenta lo ‘mandaron a volar’, pues le dijeron que tampoco podría pasar por tener más de 29 años.

“Me dijeron que no, que tampoco puedo entrar si tengo más de 30. Qué curioso, ¿será una cosa de la vida nocturna de Corea del Sur, que no puedes entrar si tienes más de 30?”, se cuestionó junto a su pareja Arianny Tenori.

Ya en un último intento para poder ingresar a algún club nocturno, el mexicano indicó que en esa ocasión le prohibieron la entrada por no saber hablar coreano: “En este, el problema no fue la edad, en problema fue que no hablamos coreano. Para los turistas de más de 30 ¿qué nos queda, qué hacemos?”, detalló.

Para finalizar, ya resignado, el creador de contenido de 31 años dio el consejo a todos sus seguidores de que “no vengan”, aunque después, para no generar polémica, explicó: “Nos referimos a ‘no vengan de fiesta’, no nos referimos a que no vengan a este bello país”, subrayó.

Después de una noche larga donde no pudieron acceder a ningún antro, Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica, se tomó con humor lo acontecido en Corea del Sur, por ello, compartió una imagen irónica de él a sus 30 años: “Cuando visitas Corea del Sur teniendo más de 30″, adjuntó junto a unos emojis de personas de la tercera edad.

Para finalizar, y como era de esperarse, tras la difusión del caso sus millones de seguidores se pronunciaron ante los supuestos actos de “discriminación” a los que fue expuesto Luisito Comunica, algunos bromearon con la edad del mexicano y con la posibilidad de que pueda abrir un negocio como lo ha hecho en diferentes partes del mundo.

“Listo, el nuevo negocio que abriré en Corea será discos para +30 me hago millonario”. “Luisillo el viejillo”. “Ya va siendo hora de abrir una discoteca en Corea. ¡Hazlo Luisito!”. “También no mms, ya dices discoteca”. “Que ganas de hacernos sentir rucos. Espero hayas aplicado la de ‘al fin que ni quería’”, son algunas reacciones recuperadas en la caja de comentarios de Instagram.

