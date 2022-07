Fey: cuántos años cumple y por qué se bajó la edad en sus inicios

Fey fue lanzada en 1995, cuando se dijo que tenía 17 años (Foto: CUARTOSCURO)

Fey lanzó su propuesta artística en 1995, cuando irrumpió en la escena musical con un disco de música pop lleno de frescura, que contrastaba con los lanzamientos de otras cantantes de la época como Alejandra Guzmán o Thalía, quienes presentaban conceptos más adultos y una imagen sexualizada.

Con letras sobre los primeros enamoramientos y una vestimenta urbana “fresa” fácil de imitar por el público, Fey rápidamente ganó fama por temas como Media naranja, Gatos en el balcón y La noche se mueve, que se escucharon no sólo en México, sino en varios países del continente, desatando la “Fey-Manía”.

Sus vistosas coreografías y el carisma de la cantante conquistaron a su público, compuesto casi totalmente por adolescentes y niños, pero entonces un rumor surgió sobre la nueva estrella juvenil: cuál era su verdadera edad.

Y es que cuando fue lanzada en aquel año, su casa disquera dio a conocer que Fey tenía 17 años, hecho que, aunque le dio más proyección en el medio, generó la incredulidad de algunas personas, quienes aseguraban que María Fernanda Blázquez Gil, su nombre real, lucía bastante mayor y tenía más de 20 años.

El mito de la verdadera edad de la cantante de Azúcar amargo la persiguió por algún tiempo, y aunque en 1999 habló al respecto en el programa Otro rollo, cuando dijo que entonces tenía 25 años, el rumor persistió por mucho tiempo más.

No fue sino hasta 2021 cuando Fey habló abiertamente del tema, y así lo declaró a Yordi Rosado en su canal, cuando recordó que la primera vez que tuvo que mentir sobre su edad fue en una de sus entrevistas:

“Fue una mensada, cuando haces entrevistas llegan con un papel y ponen los puntos como el nombre de la gira, del disco, entre otros. Alguien que te entrevista no tiene que saber ni cómo te llamas, ni cuántos años tienes, ni nada”, respondió Fey refiriéndose al press kit, un documento que se le entrega a la prensa con la información más relevante del artista.

Fey actualmente es divorciada y madre soltera de la pequeña Isabella, de 11 años (Foto: Facebook@Fey)

“En Sony fue mi primera entrevista y me presentan a alguien y empieza: ‘Bueno Fey, a tu corta edad, 17 años’, y mi cara es de: ‘¿Cómo que 17? Yo tengo 21′”, recordó la cantante.

Fue entonces que las personas de su equipo en la casa disquera le indicaron que “le habían bajado la edad” por una estrategia mercadológica, para lograr una mayor identificación con el público juvenil.

“Voltea y le dicen: ‘No, no, tiene 17′, y de ahí me explicaron que pusieron eso por los adolescentes, me echaron un rollo. Era mercadotecnia para ellos porque para qué me iban a poner de 20, si aún sonaba a adolescente”, añadió.

Fey ha impactado en los últimos años con una imagen sensual (Instagram)

La mexicana de ascendencia española y argentina mencionó que ahora toma con humor que después de varios años aún le pregunten sobre la razón por la que mintió al principio de su carrera.

“Me da risa y me sigue dando que les preocupa eso; si soy cantante me preocupa que me digan que el show era pésimo o que no canto, ahí sí me muero de la vergüenza, pero la edad era absurdo”.

La cantante es invitada recurrente a la gira 90's Pop Tour (Foto: CUARTOSCURO)

¿Cuántos años tiene Fey actualmente?

El tema de su edad es algo que siempre rondará la carrera de Fey, pues al paso de los años el público que creció con ella sigue recordándolo. María Fernanda nació el 21 de julio de 1973 en la Ciudad de México, y este día está llegando a la edad de 49 años. Hija de la fallecida Josefina Gil, integrante del dúo de baladas Las hermanas Gil, Fey es madre soltera de la pequeña Isabella, a quien la cantante de Bajo el arcoiris procreó en 2011 al lado de su ex esposo Alonso Orozco.

