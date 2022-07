Lourdes Munguía defendió a Coco Levy tras acusaciones de abuso sexual: “Es tierno, lindo y bueno”

Lourdes Munguía y Coco Levy (Fotos: Instagram)

Después de que aproximadamente ocho mujeres alzaran la voz y acusaran a Jorge Coco Levy por cometer hacia ellas presunto abuso sexual o acoso, algunos famosos no han dudado en posicionarse al respecto. Tal fue el caso de la actriz Lourdes Munguía, quien defendió al ex trabajador de Videocine.

Fue durante una entrevista para Ventaneando donde la famosa que ha participado en producciones como Muchachita, Amantes a la mexicana o La muerte del palomo fue cuestionada sobre la situación que atraviesa actualmente el hijo de Talina Fernández.

Ante esto, la actriz se mostró sorprendida y remarcó que era algo que le causaba incredulidad, ya que sus acercamientos al ahora acusado siempre fueron gratos para ella.

‘’Siempre cuando escucho de un caso así, digo yo, pues si es tan buena persona, en mi experiencia, es tan lindo, tan tierno, bueno, desde chiquito que lo conocí, jamás pensaría. Yo me quedo con lo que pienso de esa persona’', sentenció.

Asimismo, Munguía revictimizó a las mujeres que han denunciado al productor, pues destacó que ellas habrían podido negarse a los aparentes abusos.

“Tú puedes escoger. Esas chicas que les ha pasado, si les dicen: ‘Oye, necesito que te desnudes’, dices: ‘Pues no, no me desnudo, con permiso y bye’. Tú tienes que saber escuchar, por donde va la cosa y si estás dispuesta’’, comentó la famosa ante las cámaras del programa conducido por Pati Chapoy.

Al ser cuestionada sobre si en algún momento de su carrera llegó a sufrir un intento de abuso, Lourdes respondió de forma afirmativa.

‘Si yo estaba seleccionada (para un proyecto) y querían algo más, decía: ‘No, y si necesitas eso, pues me voy’; dejaba el trabajo que me estaban ofreciendo y seguía mi camino’', sentenció.

Cabe recordar que Lorena Herrera fue otra de las famosas que recientemente causó controversia al opinar sobre el caso de Coco Levy.

En una reciente entrevista con varios medios de comunicación a su salida de Televisa, la cantante fue cuestionada sobre las denuncias en contra del hijo de Talina Fernández, por lo que en el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Lorena Herrera se mostró sorprendida por las acusaciones en contra del hermano de Mariana Levy.

“Que terrible, ahí no hay que callarse la boca, hay que hablarlo, hay que decirlo”, expresó la intérprete de canciones como Soy La Más, Masoquista, Plastik y Flash, sin embargo lo que pudo ser una opinión a favor de las supuestas víctimas y la violencia en todas sus formas de expresión contra la mujer, terminó en algo negativo hacia las presuntas afectadas.

La actriz generó controversia por su opinión (Fotos: Instagram/@lorenaherreraoficial/@cocolevyguion)

“Pero también no hacer tanto escándalo, hay veces que nada más se acerca tantito y ya fue abuso sexual y no tampoco, hay que definir”, continuó.

En redes sociales la situación no le favoreció, pues diversos colectivos de mujeres le reprochaban que hiciera ese tipo de comentarios cuando ella también forma parte de dicho sexo, así como la importancia que tiene una opinión ante diversos medios de comunicación cuando eres una figura pública.

“Que raro, una mujer famosa y blanca hablando sobre lo que sí debería ser acoso o no, los límites que una debe tener y esas pendej*s que solo dañan más la forma de ver el acoso, por algo nadie denuncia, porque lo hace y no falta quien hace un comentario así”, escribieron.

