Liz Cervantes, otra presunta víctima de abuso de Coco Levy, arremetió contra “Videocine” por no pronunciarse

Jorge Levy -productor e hijo de Talina Fernández- continúa sumando acusaciones en su contra por presunto abuso sexual y acoso. Después de que siete mujeres se atrevieron a compartir su testimonio de agresión, Liz Cervantes decidió alzar la voz e hizo público su versión de lo que habría ocurrido hace casi 10 años. Pero eso no fue todo, la joven intérprete también arremetió contra Videocine -empresa donde actualmente trabaja Coco- por no pronunciarse ni hacer algo al respecto.

Liz Cervantes concedió una entrevista para Venga la Alegría, donde recordó el supuesto acoso que habría sufrido por parte de Coco Levy que, tras conversaciones en redes sociales sobre una oportunidad laboral, escaló a un abuso debido tras ser besada a la fuerza.

“Soy Liz Cervantes y yo también sufrí abuso por parte de Coco Levy, esto fue en 2013. Cuando me hacía comentarios de cómo ser actriz, me decía que debería venirme un poquito más destapada”, comenzó.

Durante el tiempo que mantuvo comunicación con Coco Levy recibió comentarios despectivos sobre su apariencia física y su sexualidad, ya que desde un principio fue sincera sobre su orientación sexual. Sin embargo, esto no habría sido motivo suficiente para que el productor se detuviera y centrara su atención a temas de trabajo, pues continuó mandando insinuaciones en conversaciones privadas.

“Él sabe que yo soy lesbiana y me mandó mensajes preguntándone: ‘En eso de la sexualidad ¿no haces excepciones? Tú eres emocionante’”, contó y mostró una captura de pantalla de la conversación como prueba.

De acuerdo con el testimonio de Liz Cervantes, después de la conversación acordaron una cita laboral para tratar algunos detalles relacionados a unos guiones y fue durante este encuentro donde el hijo de Talina Fernández la habría besado a la fuerza, además de que habría recomendado mentir sobre su orientación sexual.

No solo me trató de besar, sí me rozó los labios, sí me besó a la fuerza. Me quité inmediatamente sorprendida, no sabía qué hacer y él me dijo que debería estar pensando en eso de ser lesbiana, que mejor debería decir que soy bisexual para poder estar hablando de mis guiones en Cancún con él

Bajo este contexto, Liz Cervantes aprovechó las cámaras del matutino de TV Azteca y arremetió contra Videocine -la distribuidora más importante de cine mexicano, según su página oficial- porque hasta el momento no se han pronunciado al respecto pese a que con su testimonio suman 8 casos de presunto abuso sexual y acoso en contra del productor.

Sé que Videocine a corto plazo no se ha pronunciado, uno de esos directivos ha estado haciendo esto por no uno ni dos ni tres años, por varios años y somos muchas personas que han sufrido este abuso por parte de Coco Levy

Cabe mencionar que hasta el momento dos de las ocho mujeres que han hecho públicos sus testimonios ya levantaron una denuncia en contra del productor ante las autoridades correspondientes. (Foto: Instagram/@sussantaunton)

Qué dijo Coco Levy tras la primer denuncia en su contra

Danna Ponce -actriz de 22 años egresada del Centro de Educación Artística CEA- fue la primera en compartir su testimonio y públicamente señaló a Coco Levy como el responsable. El video que publicó en su perfil de Instagram se viralizó y tan solo unas cuantas horas después el productor recurrió a su cuenta dentro de la misma red social para desmentir todo.

“Soy Coco Levy y como saben, quienes me conocen, siempre me he conducido con respeto y dignidad hacia todas las personas como me enseñó mi mamá [Talina Fernández] y como yo he educado a mis hijas”, comenzó.

Una persona hizo acusaciones absolutamente falsas en un intento por afectar la imagen que he construido durante toda una vida. Afortunadamente mi reputación es producto de 40 años de trabajo duro y conducta intachable

Tras ser acusado de abuso sexual por una actriz, el productor Coco Levy da su respuesta.

Asimismo, Jorge Levy comentó que actualmente ya se encuentra trabajando en su defensa: “La fortaleza en cientos de productoras, directoras, actrices, amigas, amigos y colegas que generosamente me han honrado con su confianza, les agradezco a ellos por hacerme fuerte en este momento. Al público les comparto que voy a iniciar acciones legales para defenderme y que la verdad se imponga sobre la calumnia”, agregó.

