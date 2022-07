Cumplió 75 años el reconocido guitarrista mexicano Carlos Santana

Carlos Santana anda en júbilo por su cumpleaños 75 Foto: Instagram/@carlossantana

Luego de que se desvaneció en el escenario por una deshidratación y golpe de calor, Carlos Humberto Santana Barragán mejor conocido como Carlos Santana y el mundo de la música mexicana se encuentra de júbilo por la celebración 75 del icónico guitarrista nacido el 20 de julio de 1947 en Autlán de Navarro, Jalisco.

Desde muy temprana edad y gracias al gusto musical heredado por su padre José Santana, quien era un violinista de mariachi, Carlos aprendió a tocar este instrumento y, aunque demostró un talento innato se dio cuenta al pasar de unos años que su verdadera pasión era la guitarra y el rock.

Pese haber nacido en la Tierra del Mariachi gran parte de su infancia creció en Tijuana, México, y en 1961 su familia decidió dirigirse hacia San Francisco, EEUU, donde empezaría a dar formar su primera agrupación que llevó por nombre Santana Blues Band, pero fue hasta finales de la década de los 60 cuando su carrera repuntó con éxitos como Black Magic Woman o Evil Ways.

Carlos Santana heredó el talento musical de su padre, aunque a los 8 años se decantó por tocar guitarra y hacer carrera en el Rock REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo

Poco tiempo pasó desde su llegada al “Sueño americano” para que el intérprete mexicano que vivió grandes transformaciones como el movimiento hippie -del cual formaría parte- logrará ganarse millones de adeptos. Fue durante el Festival de Woodstock en 1969 cuando Carlos Santana lograría labrar su nombre en letras de oro en el mundo de la música tras ofrecer una nueva variante al rock desde el aspecto rítmico.

Toda una generación a nivel mundial quedó hipnotizada cuando, desde las pantallas de los cines que proyectaban el documental registrado en los históricos “tres días de paz y amor”, surgía la imagen de este mexicano, nacionalizado estadounidense, que llamativamente gesticulaba apasionadamente, mientras intentaba amansar el mástil de su guitarra, mientras tocaba Soul Sacrifice.

A lo largo de sus más de 40 años de trayectoria, Santana ha logrado posicionarse como uno de los artistas del género Rock más importantes de los últimos tiempos al producir más de 20 álbumes de manera individual, además, ha tenido gran éxito en el mercado americano y global al vender más de 100 millones de discos.

A lo largo de sus más de 40 años de trayectoria ha logrado colaborar con Michael Jackson, Shakira, Man y varios más. REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo

El también vocalista ha ganado 10 Premios Grammy y fue el primer hispano en obtener ese galardón en 1999 con su producción Supernatural, ha recibido tres reconocimientos Billboard y ocupa en el lugar número 15 de los “100 guitarristas más grandes de todos los tiempos” de la revista Rolling Stone, además en 1998 fue adentrado al Salón de la Fama del Rock.

Dentro de la escena musical han destacado sus colaboraciones con los varios de los exponentes musicales más grandes de la historia como Michael Jackson, Shakira, Maná, Juanes, Los Fabulosos Cadillacs, Gloria Estefan y varios artistas más.

Con motivo de la celebración por el cumpleaños de Carlos Santana, el reconocido locutor de “Las rutas del rock”, Diego Pardavé tuvo la oportunidad de definir la trayectoria del célebre guitarrista México-americano para EFE y recalcó que la trayectoria del guitarrista de ya 75 años logró “romper las fronteras del rock latino”.

A principios de julio el guitarrista se desvaneció durante un concierto en Michigan y fue sacado en camilla Foto: Reuters

Fuera de la escena pública el labrado guitarrista se ha distinguido por sus causas humanitarias cuando en 1998 creó la Fundación Milagro la cual tiene como fin acercar a las juventudes talleres de arte, música, educación y servicios de salud.

Para finalizar, en 2014, lanzó su autobiografía titulada The Universal Tone. Bringing My Story to Light, donde relataría varios pasajes de su vida fuera y dentro de los escenarios, así como cuando usó alucinógenos durante su presentación en Festival de Woodstock en 1969.

