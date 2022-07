Camila Sodi desafió las políticas de redes sociales al posar sin blusa en el desierto

La actriz nació el 14 de mayo de 1986, actualmente tiene 36 años. (Foto: camilasodi_ / Instagram)

Camila Sodi incendió las redes sociales con una nueva entrega de la sesión fotográfica que Karla Lisker le tomó en el desierto. En esta ocasión, la protagonista de inolvidables melodramas mexicanos desafió las políticas de Instagram al publicar una postal donde posó sin ninguna prenda en la parte superior de su cuerpo dejando al descubierto sus senos.

La sobrina de Thalía sorprendió a sus casi 3 millones de seguidores en la plataforma con una nueva fotografía que rápidamente se viralizó debido a la sensualidad que desprendió. En la imagen tomada por la fotógrafa Karla Lisker se puede ver a Camila Sodi parada sobre la cálida arena del desierto luciendo un short en tono oscuro, sin nada de ropa en el torzo, pero con una tela color marrón que cae desde su cabeza hasta parte de su pecho.

Así, la protagonista de Rubí (2020), A que no me dejas (2015) y Niñas mal (2007) dejó al descubierto sus senos, pero tomó la precaución de pixelearlos. Camila publicó dicha foto sin descripción, pero como era de esperarse recibió cientos de halagos en la sección de comentarios, y entre algunos comentarios subidos de tono resaltaron algunos sobre sus lunares.

“Ese lunar que tienes cielito lindo”. “Camila en Arabia”. “Qué bella”. “Te amo, Camila”. “Muy hermosa fotografía”. “La que es bella, con o sin se verá hermosa”. “So cute”. “Órale, si que hace calor”, fueron algunas reacciones. Después de casi 24 horas, la publicación ya rebasó los 100 mil “me gusta” y los números continúan en aumento.

La fotografía “en topples” de Camila Sodi pertenece a una sesión cuya temática aparentemente es la belleza del cuerpo femenino y el desierto. Anteriormente, la actriz ya había publicado una serie de postales donde aparece caminando o corriendo por colinas bajo los rayos del sol y sin ni una prenda de ropa más que unas botas tejanas blancas.

Las imágenes dieron de qué hablar y durante el pasado 1 de julio se posicionó entre las principales tendencias. Cabe mencionar que dichas fotos no desafían las políticas de redes sociales debido a que están editadas para que no se alcancen a percibir las zonas íntimas.

Camila Sodi acompañó su publicación con una reflexión sobre el amor propio y la importancia de vivir sin prejuicios para romper las limitaciones que en muchas ocasiones afectan el estilo de vida.

La libertad. Vivo en libertad cada que me acuerdo que esta vida se va y lo único que importa realmente, es el amor que te das a ti mismo y el amor que das a los demás, lo demás es confeti. Sé libre de juicios propios y ajenos, sé libre de ataduras mentales, sé libre de tu propia mente y las limitaciones impuestas por ti mismo y/o por la sociedad, sé libre de ser diferente por ser auténtico, elige el amor... eso sí que es ser libre”, escribió con varios emojis de mariposas.

Camila Sodi y su parecido con Thalía

Fue hace unos días cuando la protagonista de María la del barrio (1995) compartió en su cuenta de Instagram un par de fotografías que le tomaron durante su estancia en el estudio de grabación. Lo que más llamó la atención fue su cabello, pues posó con un corte y color diferente.

Hasta el momento se desconoce si el radical cambio de look que presumió Thalía es real o se trata de una peluca que utilizó especialmente para la sesión, pues aunque muchos la cuestionaron al respecto, no lo aclaró. No obstante, dentro de los comentarios resaltaron algunas comparaciones con Camila Sodi -hija de Ernestina Sodi y Fernando González-, quien es 14 años menor que su tía.

"Studio time, fun time": escribió la cantante en su post. (Foto Instagram: @thalia)

“@camilasodi_ pero sí son gemelas”. “Te ves más joven con el cabello oscuro, más moderna”. “Que guapa parece la Camila Sodi”. “Dua Lipa, eres tú? no, ella es la impresionante Thalía”, fueron algunas reacciones.

