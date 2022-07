Thalía se convirtió en “Cenicienta” para desearle un feliz cumpleaños a Tommy Mottola

Thalía y Tommy se casaron en el año 2000 (Instagram: thalia)

Thalía sorprendió a sus seguidores de redes sociales con un divertido montaje que publicó con motivo del cumpleaños número 73 de su esposo, el reconocido productor musical, Tommy Mottola. La estrella mexicana, quien en los últimos años se ha caracterizado por tener un gran sentido del humor, se transformó en la Cenicienta para dedicarle una amorosa felicitación a su Príncipe Azul.

La protagonista de inolvidables melodramas mexicanos como Quinceañera (1982), María Mercedes (1992), Marimar (1994), María la del barrio (1995) y Rosalinda (1999) recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una imagen con movimiento que rápidamente llamó la atención de sus casi 20 millones de seguidores debido a que se trató de un montaje donde Thalía apareció como la Cenicienta que interpretó Lily James en el live action que llegó a la pantalla grande en 2015, mientras que Tommy Mottola figuró como el Príncipe Azul de Richard Madden.

La intérprete mexicana acompañó su romántico post con So this is love, tema principal de La Cenicienta que originalmente fue interpretado por Ilene Woods, y escribió una tierna dedicatoria en honor al festejado. Dentro del mensaje, Thalía agradeció a su esposo por los más de 22 años que han compartido juntos, por los logros que han alcanzado como matrimonio y por sus dos hijos: Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro.

La imagen solo tiene movimiento en la parte superior: las hojas del árbol y las mariposas. (Captura Instagram: @thalia)

Feliz cumpleaños a mi amor @tommymottola. Un año más celebrando a mi príncipe azul. ¡Te amo! Te deseo mucha salud, felicidad y amor en este nuevo año de vida. Tus hijos y yo celebramos tu vida, mi amor

Tan solo bastaron unos minutos para que la felicitación de cumpleaños llegara al festejado, quien agradeció el gesto de su esposa y aprovechado el contexto de fantasía, comentó que su historia de amor es similar a las historias que inmortalizó Disney con sus películas: “Wow mi princesa de cuento de hadas, mi luz, mi amor, toda mi vida‼️‼️”.

Como era de esperarse, el empresario no fue el único en reaccionar a la divertida, pero romántica publicación de Thalía, también lo hicieron sus seguidores a través de la sección de comentarios. Entre felicitaciones para el cumplañero, mensajes de cariño para el matrimonio y cientos de emojis, la dedicatoria de la intérprete mexicana superó los 11 mil “me gusta” en menos de una hora.

73rd Annual Tony Awards - Arrivals - New York, U.S., 09/06/2019 - Tommy Mottola and Thalia. REUTERS/Andrew Kelly

SEGURI LEYENDO: