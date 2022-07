Brad Pitt descartó retirarse del cine: “Se interpretó como una declaración de jubilación, pero no me refería a eso”

El actor aclaró que todo fue un mal entendido REUTERS/Fabrizio Bensch

Brad Pitt es una de las celebridades más aclamadas, populares y rentables de la industria de Hollywood y por ese motivo el ahora mal entendido de un supuesto retiro del cine había provocado una gran incertidumbre entre sus fanáticos, situación que ahora el actor aprovechó para aclarar y negar.

En un reciente encuentro con la prensa en París, el actor de 58 años y decenas de películas -como El club de la pelea, La ciudad perdida y El curioso caso de Benjamin Button- y galardones a sus espaldas de la talla de los Globos de Oro y los Oscar, aseguró que ha decidido tomarse el cine y la vida a sorbos, “una película detrás de otra”, y desmintió que piense en retirarse como unas de sus declaraciones anteriores habían provocado dicho mal entendido.

“Parece que se interpretó como una declaración de jubilación. Pero no me refería a eso... Lo que quería decir es que ya estoy encarando el último tramo, la última temporada. Y la pregunta es: ‘¿Cómo quiero pasar ese tiempo?’. Pero en ningún caso es una retirada”, expresó el reconocido actor de Hollywood.

Pitt y el director de cine David Leitch presentaron el lunes en París Bullet train -Tren bala-, una comedia con aires de thriller a bordo de un tren entre Tokio y Kioto en el que siete asesinos se cruzan e intentan quitarse de en medio, con más o menos fortuna. La película se estrena en México y Estados Unidos el 5 de agosto .

La película llegará a México en agosto REUTERS/Fabrizio Bensch

“El humor negro, los gags eran algo muy importante para esta película. Me gusta hacer todo tipo de películas, interpretaciones frescas. A mi edad has cometido suficientes errores. Y con suerte has acumulado suficiente experiencia de lo que hiciste bien, de lo que hiciste mal. Y ahora tienes que ser capaz de aplicar esa especie de sabiduría”, explicó Pitt.

“Tren bala”: la película que reúne a Brad Pitt y Bad Bunny

Dirigida por el reconocido cineasta David Leitch -responsable de Atomic Blonde y Deadpool-, en esta nueva aventura veremos al actor de reconocidas películas como El juego de la fortuna, Había una vez en Hollywood y El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford y el exitoso Conejo Malo batirse a duelo por un maletín a bordo de un tren en movimiento, que después de su primer avance, se ha convertido en una de las producciones más esperadas del 2022.

En la cinta también participa Joey King, quien proyectó su carrera gracias al éxito de la saga The Kissing Booth de Netflix y la serie The Act, la cual le concedió una nominación a los Emmy y Golden Globes, con tan solo 21 años, siendo una de las más grandes promesas de Hollywood.

"El Conejo Malo" tendrá su participación en dicha cinta (Sony Pictures)

Además Sandra Bullock también estará en la historia, pues interpretará a Maria Beetle, el personaje que originalmente había sido concedido a Lady Gaga, quien no pudo continuar con sus responsabilidades y abandonó la película, pues rumores aseguran que no podía aplazar por más tiempo el arranque de su gira The Chromatica Ball Tour.

Los nuevos proyectos de Brad Pitt

El actor no anda corto de proyectos: su próxima película Baylon, con Margot Robbie, volverá a centrarse en el Hollywood del pasado, como Once upon a time... de Quentin Tarantino, que le supuso su primer Óscar de interpretación, en 2019. A su vez, como productor, al frente de Plan B, Pitt ha logrado otros tres Oscars, y de cara al futuro tiene varias películas en ciernes.

El actor tiene más proyectos para el 2023 REUTERS/Fabrizio Bensch

“Me encanta, porque logras impulsar nuevos talentos, formas parte de proyectos en los que no necesariamente tendrías cabida como actor. Y por lo demás... pues no sé. Voy de película en película, y lo último que hice define lo que voy a hacer luego. Me gustan tanto las plataformas de streaming como las salas de cine”, aseguró.

*Con información de AFP

