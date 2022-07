Erik Rubín dedicó romántica felicitación de cumpleaños a Andrea Legarreta: “Te falta ser un poco egoísta”

La conductora de "Hoy" nació el 12 de julio de 1971 en la Ciudad de México. (Foto: @andrealegarreta/Instagram)

La familia Rubín Legarreta está de fiesta, este 12 de julio cumplió un año más de vida la querida conductora de Hoy y protagonista de telenovelas como Alcanzar una estrella, ¡Vivan los niños! y Mamá se fue de viaje. Como era de esperarse, desde las primeras horas de este martes, su esposo la sorprendió con una romántica felicitación donde, además de reconocer sus logros y cualidades, también pidió que procure dedicar más tiempo para ella misma.

Erik Rubín recurrió a su cuenta de Instagram para sumarse a las felicitaciones públicas que en las últimas horas ha recibido su esposa, Andrea Legarreta, con motivo de su cumpleaños número 51. Dentro de su mensaje dejó entrever la complicidad que ha caracterizado su relación sentimental con la conductora y que ha sido pieza fundamental durante sus 22 años de matrimonio.

Para comenzar, el ex integrante de Timbiriche confesó que siente una profunda admiración por la madre de sus dos hijas: “Feliz cumpleaños hermosa @andrealegarreta. Eres una de las personas que más admiro en este mundo. Eres una guerrera. Un ser amoroso, que siempre se preocupa y ocupa por los demás, y sin duda es una de tus grandes cualidades”.

El cantante acompañó su publicación con esta fotografía. (Captura Instagram: @erikrubinoficial)

Aunque el intérprete de Cuando mueres por alguien y Tu voz reconoció que la constante preocupación que siente Andrea Legarreta por sus seres queridos es una gran cualidad, también considera que puede llegar a perjudicarla, motivo por el cual aprovechó la ocasión para pedirle que trate de destinar más tiempo para ella misma porque, como todos, también necesita un descanso de su trabajo y sus responsabilidades como madre y esposa.

“A veces creo que te falta ser un poco egoísta y pensar más en ti. Te mereces todo y más, y los que te tenemos cerca somos los más afortunados. Eres un ser de luz que irradia con alegría y amor a su alrededor. Felices #51Te amo profundamente”, concluyó.

Erik Rubín acompañó su dedicatoria con una selfie donde posó muy feliz junto a Andrea Legarreta. Hasta el momento sus hijas, Mía y Nina, no se han pronunciado públicamente por el cumpleaños de su madre, sin embargo, se espera que en las próximas horas también le escriban tiernas dedicatorias en sus redes sociales.

Mía incursionó en la industria musical, mientras que Nina inició su camino en el mundo de la actuación. (Foto Instagram: @ninarubinl)

Las reacciones no se hicieron esperar y aunque la actriz se presentó a trabajar en el programa Hoy, respondió el amoroso gesto que tuvo su esposo: “Amorcito lindo!! No me cansaré de agradecer el regalo más hermoso que tengo que son ustedes!! Te amooooooooo eternamente!!”.

“Los amo con el alma entera! son mi ejemplo”. “Feliz cumpleaños a la esposa y mamá más guapa de México”. “Felicidades en su cumpleaños a Andy por ser una mujer fantástica en todos sentidos y merece el amor que le dan ustedes su familia”, escribieron algunos usuarios en la sección de comentarios.

“Hoy cumple años mi bebabetsss de mi corazón. Sabes que te adoro y que siempre deseo que tus 11:11 se te cumplan toda la vida”, escribió Galilea Montijo sobre una fotografía de su compañera de Hoy que publicó en sus historias de Instagram.

La conductora celebró con esta fotografía. (Foto: Instagram/@andrealegarreta)

La conductora también celebró su cumpleaños con sus casi 6 millones de seguidores en Instagram con un mensaje muy especial donde habló sobre sus logros y se sinceró sobre qué es lo más valioso en su vida. También agregó una fotografía de su niñez y agradeció por el amor incondicional que le demuestra día con día su familia.

¡Feliz cumpleaños a esta chiquitita! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Ya 51! El tiempo pasa volando, doy gracias a Dios por cada segundo de mi vida, por mis amorosos padres…. Mis hermanos queridos. Por la familia que formamos mi Peloncito amado (Erik Rubín) y nuestras niñas tan soñadas y amadas (Mia y Nina) … Gracias a toda mi familia... Gracias por mis amigos y amigas…





SEGUIR LEYENDO: