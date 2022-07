Jorge Ortiz de Pinedo habló sobre su enfermedad crónica pulmonar: “Esto es una condena”

A sus 74 años, el actor padece múltiples afecciones (Foto: @jorgeortizdepinedoficial/Instagram)

El comediante Jorge Ortiz de Pinedo causó preocupación a sus seguidores al dar a conocer la enfermedad crónica que padece, y es que el actor reveló que inevitablemente sufrirá una muerte dolorosa.

El también productor de Una familia de diez ha visto mermado su desempeño profesional debido al padecimiento que le fue diagnosticado hace casi diez años, así lo dio a conocer el pasado mes de junio en una entrevista con la periodista Matilde Obregón.

“Agradezco la salud que tengo, que no es buena. No es buena porque me dio hace 8 años cáncer, me detectaron un tumor en el pulmón izquierdo, en el lóbulo superior, y me lo quitaron completo. Ese susto que pasé me provocó diabetes, soy diabético. Y por haber fumado 47 años de mi vida tengo EPOC, la enfermedad pulmonar crónica”, expresó el reconocido actor de comedia mexicano.

Ortiz de Pinedo vive en el puerto de Acapulco (Foto: IG Jorgeortizdepinedoficial)

Quien encarnara al protagonista en la serie clásica Dr. Cándido Pérez sigue manteniendo las ganas de trabajar, dado su pasión por el teatro y la televisión, actividades que se ven empañadas por la adicción al cigarro que el actor tuvo por casi 5 décadas.

“Estoy condenado a morir un día asfixiado porque no voy a poder respirar bien, eso es una condena, es natural”.

Sin embargo, aseguró que pese a las adversidades trata de llevar su vida de la manera más normal posible en Acapulco, pues la altitud de la Ciudad de México no le ayuda a mejorar su salud.

“A mí me cuesta mucho trabajo respirar. En esta Ciudad de México, a 2 mil 250 metros sobre el nivel del mar, la vida es muy difícil para los que tenemos EPOC y peor para quienes no tenemos todos los pulmones completos, entonces los médicos se admiran un poco porque esta manera que yo tengo de hablar, de respirar, de aguantar el aire para poder hablar mucho, me ha hecho una caja toráxica fuerte”, explicó.

El también productor destapó que inevitablemente tendrá una muerte dolorosa (Foto: Cuartoscuro)

Jorge Ortiz de Pinedo se siente tranquilo y admitió que seguirá trabajando hasta que su cuerpo lo permita: “Yo me sobrepuse a esto y dije: ‘Me han pasado muchas cosas en la vida’, esto es una cuestión de salud y hay gente, mucha gente en la Ciudad de México que tiene esta enfermedad y sigue trabajando hasta donde Dios nos dé licencia”, concluyó.

El actor de 74 años ya había hablado al respecto en 2021, así lo contó en el programa de YouTube de Mara Patricia Castañeda: “Yo tengo una condición física un tanto extraña. Tengo EPOC por haber fumado 50 años de mi vida. No fumen, se los recomiendo de todo corazón. No hagan caso a la publicidad de los cigarrillos, que no los inviten. Es una adicción tremenda y gravísima. Yo fumé y casi me muero”, comentó.

“Me faltan dos pedazos de pulmón que me quitaron, entonces a mí no me conviene estar en la altitud de la Ciudad de México, 2,250 metros sobre el nivel del mar es muy duro para mí porque hay menos oxígeno”, añadió el comediante.

El actor fumó por casi 50 años (Foto: Jorge Ortiz de Pine - Instagram)

Actualmente, el actor tiene que hacer viajes para trabajar en sus producciones en la CDMX durante la semana y los fines de semana tiene que regresar al puerto guerrerense.

“Vivo en Acapulco, entonces, lo que hago es venir a la Ciudad de México, grabo y me regreso los fines de semana. Viernes, sábado y domingo estoy en el puerto para que me favorezca el nivel del mar y para que mis pulmones se refresquen. Me vengo tempranito los lunes a trabajar, y así me la he pasado para poder respirar un poquito mejor”, confesó el actor para una entrevista para la revista TVyNovelas.

SEGUIR LEYENDO: