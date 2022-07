Enjambre listos para 5 fechas en CDMX: “Nuestra responsabilidad es ser sinceros con nuestra arte”

Enjambre tendrá un total de 5 conciertos en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México (Foto: Facebook/ Enjambre)

Enjambre, la banda mexicana oriunda de Fresnillo Zacatecas está más que preparada para realizar un total de cinco conciertos en la Ciudad de México, probablemente la racha más larga de una sola ciudad que tendrán durante la gira que ya inició y que los ha llevado a recorrer el continente.

Se trata de un ambicioso tour que hasta el momento tiene un conteo total de 60 conciertos en México, los Estados Unidos, y Latinoamérica en países como Argentina, Colombia y Perú entre lo que resta de 2022 y varias fechas ya agendadas de 2023. Esto, sin duda los convierte en una de las más exitosas, populares y rentables bandas mexicanas de los últimos tiempos.

Al respecto, informaron a Infobae México que será el cierre definitivo de la gira Próximos Prójimos, donde todos los fanáticos que acudan podrán ser testigos de un evento único, y que probablemente será parte de un nuevo material en vivo, algo que no sucedió en otras fechas, países ni estados de la República.

“Hemos tenido oportunidad de hacer Auditorio Nacional y Palacio de los Deportes. El Teatro Metropólitan representa más intimidad. Captura. Queríamos darnos el gusto. Tenemos ganas de sentirnos cerca de nuestro público”, revelaron.

Enjambre en concierto: fecha y precios en CDMX

Enjambre anunció en fechas recientes un par de conciertos en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México los días 17 y 18 de septiembre, no sin antes agotar de manera poco sorpresiva sus fechas de los días 23, 24 y 25 del mismo mes. Todas igual de importantes entre ellas, pues la CDMX es uno de sus nidos más grandes de fanáticos a lo largo de la República.

Ahí podremos escuchar principalmente Ambrosia (2021), el EP más reciente de la banda y que contiene cuatro canciones en inglés. Además, vaciarán los éxitos de su último larga duración: Próximos Prójimos, publicado en 2020, que tuvo una amplia aceptación entre los fans, quienes colocaron rolas como “Siempre Tú”, “Divergencia” y “Secuaz” entre los primeros lugares de popularidad a lo largo de los años. Claro que no faltarán sus grandes e históricos himnos generacionales.

La preventa para tarjetahabientes ya finalizó y será a partir de este día viernes 8 de julio de 2022 cuando inicie la fecha general para todos los fanáticos que se quedaron fuera de fechas pasadas o incluso para quienes quieran repetir la experiencia en la misma tanda. Los boletos están disponibles en el sistema Ticketmaster por internet, al 53259000 o bien, en las propias taquillas del inmueble.

Los precios van de los 300 a los 456, 600, 700, 800, 1300 y el más caro es de 1620.00 pesos, todos con opción de compra de hasta 3 meses sin intereses.

El Teatro Metropólitan está ubicado en Avenida Independencia 90, muy cerca de la Alameda Central, en el Centro Histórico de la CDMX. El acceso al estacionamiento es por las Avenidas Juárez y Balderas. Pero la estación de Metro más cercana es Juárez, mientras que las de Metrobús son Juárez e Hidalgo.

Enjambre en CDMX

Entregaron premio a Enjambre en el Senado de la República

Fue apenas el 7 de julio de 2022 cuando el Senado de la República a través del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, entregaron el reconocimiento a la trayectoria, talento y esfuerzo de Enjambre. De acuerdo con el político morenista, quien también es de Fresnillo, los integrantes de la banda demuestran día con día su capacidad para evolucionar, reinventarse y plasmar el contexto y la realidad que los rodea.

Aseguró, por otra parte, que es necesario legislar no solamente en favor de la cultura, de manera específica reveló que también se debe incluir a la música y a la juventud, para que los hombres y las mujeres que tengan el sueño de hacer una carrera en la música puedan desarrollarla con mucha más facilidad y acceso. Sobre todo aquellos que tienen menos oportunidades por los azares de la vida.

“Espero que este reconocimiento sirva como motivación para que inspiren a la gente a través de su música, así como para que los miles de jóvenes que hoy comienzan a tocar un instrumento y que tienen el sueño de llegar a los escenarios, puedan lograrlo”, dijo durante la ceremonia.

Enjambre recibió un reconocimiento en el Senado (Foto: Twitter @senadomexicano)

Al respecto contaron a Infobae México que su responsabilidad está arriba de los escenarios.

“Nuestra responsabilidad es lo que hacemos lo mejor posible y si eso inspira a alguien, que bueno, es algo nuestro hacer nuestra música, ser sinceros con nuestro arte. Más allá de eso no creemos que sea nuestra responsabilidad sermonear ni hacer cambiar a la gente“, señaló la agrupación.

Al respecto de los temas que suelen hacerse populares por medio de redes sociales, la banda dijo estar en contra de plataformas como TikTok.

“No soy fan de las tendencias. No podemos evadir lo inevitable. Me gustaría un mundo sin iPhone y sin Android. Los tenemos que usar y no por eso vamos a dejar de promocionarnos en esa tecnología. No soy fan de Tiktok, no le hace bien a la sociedad. Puede que haya algo bueno y eso es cuando suena algo de Enjambre”.

