Myriam no quiere nada con Toñita y negó haberla vetado de La Academia: “No soy de Recursos Humanos”

Tras las recientes declaraciones de Toñita, quien dijo que en cuanto se encuentre con Myriam Montemayor la va a “moquetear” por los problemas que tienen desde hace años, ahora la aludida ha respondido.

Y es que Myriam fue abordada por algunos reporteros durante su participación en La academia 20 años, donde funge como “madrina” de la generación número 13 del programa.

La cantante, quien fue la ganadora del primer lugar en aquella primera generación que se dio a conocer en 2002, evitó todo comentario sobre Toñita, dejando ver así su indiferencia hacia la llamada Negra de oro.

Myriam aparece en cada emisión como "la madrina" de la generación (Foto Instagram: @myriammontecruz)

Además, la intérprete de 41 años dejó claro que es ella quien decide con quiénes quiere volver a trabajar, ya sean sus ex compañeros o algún otro artista, evadiendo así en su totalidad hacer alguna declaración sobre Toñita, con quien sostiene una mediática rivalidad.

Y es que hace un tiempo Myriam denunció que sus ex compañeros de generación Raúl y Víctor tuvieron actitudes misóginas y machistas en su contra, y señaló que Toñita había fungido como su cómplice en contubernio para afectarla.

Las acusaciones de Montemayor escalaron en las redes sociales y provocaron que sus fans comenzaran a insultar y a amenazar a Antonia Salazar Zamora, la famosa Toñita, quien dijo temer por su integridad ante la ola de ataques derivada de su desencuentro con Myriam.

La primera generación de La Academia presentó a personajes como Toñita, Víctor García y Yahir (Foto: Twitter @Somos1G)

Es fecha que ambas ex académicas no se dirigen la palabra, y mientras la participante de Las estrellas bailan en Hoy declaró que en cuanto se encuentre con Myriam la enfrentará a golpes, e incluso criticó su desempeño artístico asegurando que “cantó de la fregada y ni baila”, Myriam ha optado por abstenerse de comentar sobre la nacida en Tantoyuca, Veracruz.

Y es que en cuanto los reporteros le preguntaron si podría tener algún acercamiento con Toñita, de inmediato la cantante de 41 años reaccionó “De ese tema tampoco voy a hablar. Ni voy a hacer nada con ella, absolutamente nada”, en referencia a un hipotético dueto.

Al preguntarle su opinión respecto a los ex académicos que han hecho carrera en otras televisoras ajenas a TV Azteca, donde se dieron a conocer, Myriam expresó: “Me da mucho gusto, yo creo que somos compañeros, somos 14 soñadores que estamos en este bello y bendecido camino de la música y me da mucho gusto ver a todos mis compañeros que estén trabajando, soy orgullosamente de la primera generación de este gran proyecto que ha sido semillero de talento y que ha dado tantos frutos”.

Hace unos años Myriam denunció presuntas conductas misóginas por parte de Raúl Sandoval y Víctor García (Fotos: @raul_sandoval777 / IG @victorgmusicaof / IG @myriammontecruz_/ IG)

Respecto a los rumores que apuntaban a que gracias a su petición fue que figuras como la misma Toñita, Raúl Sandoval y Víctor García quedaron fuera de la celebración por las dos décadas de la compentencia de canto emblema de TV Azteca, Myriam se burló afirmando que ella no “es la jefa de Recursos Humanos” para decidir a quién se le invita al programa.

Al ser cuestionada sobre la ausencia de muchos de los ex académicos de su generación en el programa conducido por Yahir, Myriam contestó con sarcasmo:

“No sé, yo no soy la jefa de Recusos humanos, yo no mando las invitaciones. No tengo esos superpoderes de decidir quién sí y quién no, yo creo que son decisiones muy personales, además que son decisiones que de repente me quieren a mí colgar los milagritos, y ya cada uno dio sus razones del porqué no están entonces qué bueno que me lo preguntas y qué bueno que tengo la oportunidad de aclararlo porque pues es súper bizarro que digan eso y sobre todo que haya quien lo crea”, expresó.

Ellos son todos los alumnos de la nueva generación de La Academia 20 años (Foto: Instagram / @laacademiatv)

La “madrina” de La academia 20 años aseguró que hay con quienes no desea trabajar, señalando “yo soy quien elige con quién sí”: “Para mí el trabajo es una bendición y debe de ser para todos. Obviamente también tengo el decidir con quién trabajo y con quien no trabajo y obviamente hay personas con las que no volvería a trabajar”, concluyó sin decir nombres.

