Experto criticó los tatuajes de Christian Nodal: “Se destroza la cara”

Los tatuajes de Christian Nodal han llamado la atención del público, pues cuando el compositor comenzó su carrera y comenzaba a ganar popularidad en el medio, su piel no lucía tantos diseños plasmados en tinta.

Ha sido de dos años a la fecha que el cantante de “mariacheño” se ha hecho plasmar gran cantidad de tatuajes, primero en distintas partes del cuerpo y luego en el rostro, destacando también los que se realizó mientras estuvo en relación sentimental con Belinda, de quien se hizo tatuar su mirada en el pecho.

Los más recientes tatuajes faciales del compositor de 23 años también han causado revuelo y han generado memes, siendo que a una gran parte del público ha lanzado fuertes comentarios en redes sociales: “Ya se desgració la cara”, “Parece baño de escuela secundaria técnica” y “Son puros desfiguros” son algunos de los comentarios al respecto.

Se desconoce si el tatuaje de telaraña es permanente o es un diseño temporal (Foto: Instagram)

Ahora, un especialista en tatuajes de nombre René Ponte, conocido como René ZZ -quien cuenta con casi 600 mil seguidores en Instagram- analizó los diseños que ostenta Nodal en su piel y lanzó una contundente crítica al respecto en su canal de YouTube.

El español puso atención en los múltiples tatuajes del ganador del Latin Grammy, incluso en aquellos que ya modificó y que en algún tiempo se hizo plasmar en honor a su ex prometida.

De acuerdo con lo que dio a conocer el también youtuber, no recomienda tatuarse la cara ni mucho menos arriba de la ceja, como lo ha hecho Christian Nodal. Así lo dijo:

“Los tatuajes que tiene, madre mía. Un corazoncito aquí y tres puntos. Una bolsa con un símbolo de dólar supongo, una herradura y estos lettering… no se hagan esto arriba de la ceja porque es como colocarte una ceja arriba de la ceja, no es una recomendación”, dijo el especialista en su video titulado “¿Qué pasa con Nodal? Se destroza la cara. Analizando sus tatuajes”, que cuenta con más de 400 mil reproducciones.

René ZZ comentó sobre el reciente tatuaje del nacido en Caborca, Sonora, el que se hizo plasmar hace pocas semanas sobre la nariz, abarcando parte de las mejillas, y que tendría que ver con una especie de protección espiritual en la cosmogonía de la tribu Seri, oriunda de su estado natal.

El español mencionó que "40 mil personas" le pidieron analizar los tatuajes de Nodal (Foto: Captura de pantalla)

Para el español, los “banderines” que se plasmó Nodal son una especie de adorno de fiesta de cumpleaños, lo que simboliza que el artista busca ser feliz: “No sé si lo hizo como algo tribal. Se hizo una especie de… como lo que pones en la fiesta de cumpleaños, no sé si porque quiere ser feliz”.

En su crítica, el especialista hizo una observación sobre la apariencia de Nodal, y lo tomó como ejemplo para recomendar que no hay que tatuarse el rostro si no se es agraciado: “Cuando eres guapo te quedan bien los tatuajes en la cara, pero no es recomendable... él es muy joven, yo con 23 años años no había cometido tantos errores como él”.

“No es recomendable tener 23 años y tener la cara como un cuadro, como la tiene él, por muchas razones no se los recomiendo. Pero digo, Dios, me parece un Speedy González, me da la sensación de que es un niño repelente, aunque probablemente es súper afable”

El más reciente tatuaje de Nodal es un diseño inspirado en la tribu Seri (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

El español no dudó en criticar los diseños que Nodal se tatuó hace meses, cuando junto a Belinda conformaba “la pareja del momento” en el medio artístico mexicano.

“No hagan esto de tatuarse el nombre de las chicas que les gustan, novias, no lo hagan. Lo peor es que Nodal tiene los ojos de Belinda tatuados en el pecho, los ojos de su novia tatuados en el pecho, se imaginan una maldición peor que esa… además lo decidiste tú y ahora por siempre tienes a la piba que te hizo mucho daño o que tú le hiciste daño”, remató.

