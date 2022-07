Kuno Becker actuará junto Ana Layevska 22 años después de “Primer amor a mil por hora”

Kuno Becker regresó a Televisa para participar en “Mi Secreto” Foto: Instagram/@kunobp

Kuno Becker regresó a Televisa, la casa que lo formó como histrión y que lo vio nacer con sus primeras interpretaciones como lo hiciera en el exitoso melodrama donde compartió créditos con Daniela Castro, Juan Ferrara y Ernesto Laguardia, Desencuentro en 1997.

En esta ocasión, el intérprete que dio vida a Santiago Muñez en la exitosa trilogía Goal!, regresó para ser parte estelar del melodrama que lleva por nombre Mi Secreto, que está encabezado por Carlos Moreno y será dirigido por Luis Eduardo Reyes -quien fue maestro del importante histrión mexicano de 44 años en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA)-.

Otro de los hechos que llama fuertemente la atención dentro de la producción es su reencuentro 22 años después con Ana Layevska, con quien protagonizó Primer amor a 1000 × hora (2000), junto a Anahí y Valentino Lanús; y a la que le dedicó un mensaje de Instagram que se volvió viral con poco más de 5 mil reacciones.

“Hace algunos años trabajamos juntos y ahora nos volvemos a encontrar. ¡Admiro y quiero mucho a @analayevska1 que ha construido una carrera impecable, llena de éxitos, de trabajo duro y que se ha convertido hasta en mamá y esposa de una familia increíble!! ¡Han pasado los años, pero no se le notan!! Solo en más y más talento”, colocó Kuno Becker en su cuenta de Instagram.

La historia está basada en el melodrama “Ha llegado una intrusa” que se estrenó en 1974 y reunirá un gran elenco encabezado por Macarena García, Diego Klein, Isidora Vives y Andrés Baida así como por el primer actor Eric del Castillo, Karyme Lozano, Arturo Peniche, Daniela Martínez, Ana Layevska, Evangelina Sosa, Lizy Martínez y Kuno Becker.

La producción que dio arranque el pasado 5 de julio desde el Foro 14 de Televisa San Ángel se estrenará en septiembre del 2022, por el canal de las estrellas, según un boletín de prensa publicado por las dos empresas dueñas de la plataforma de streaming, Vix+.

Según lo relatado por Kuno Becker durante el “claquetazo” inicial del melodrama, este papel no es solo una interpretación más en su carrera, pues después de mantenerse filmando internacionalmente de ciudad en ciudad, el actor se dio cuenta de que debía pensar bien los papeles que aceptaba por lo que decidió regresar a la empresa que lanzó al estrellato.

La sinopsis principal del melodrama gira alrededor de Valeria, una joven educada en un colegio para señoritas que vive constantes decepciones que la llevan a convertirse en una persona de carácter firme.

“Formarse en esta vida no ha sido fácil, sobre todo porque ha crecido manipulada por su mejor amiga, por lo que tendrá que romper varias ataduras para experimentar grandes y verdaderos cambios”, se puede leer en la descripción de la sinopsis.

Kuno Becker no ocultó su deseo por querer participar en algún proyecto independiente relacionado con María Félix (Foto: Instagram @kunobeckermx)

Hace poco el también escritor dijo que uno de sus grandes sueños era incursionar en una serie autobiográfica en forma de director, ya que ha sido un modelo impulsado por diferentes empresas, por ello en mayo de este año Kuno Becker no ocultó su deseo por querer participar en algún proyecto independiente relacionado con María Félix.

Y es que según en sus propias palabras, al ser sobrino nieto de María Félix le ha permitido tener conocimiento de historias de la también conocida como María bonita jamás contadas por lo que la serie estaría centrada en narrar el lado oscuro de La Doña.

“Son historias que quiero contar. Habiendo visto lo que vi cuando me secuestro a Cuernavaca tantos días la tía María, pues fue algo increíble de aventura, pues sí vi cosas que me brincaron, no te voy a mentir, también podrían ser interpretaciones mías, ojo, o sea yo no estoy diciendo nada, simplemente quiero contar lo que vi, quiero contar lo que mi abuela me contó que era su hermana”, expresó el actor ante las cámaras de Ventaneando.

