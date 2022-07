Tras la detención del suegro y el esposo de Andy Benavides, internautas recordaron su supuesta enemistad con Mariana Rodríguez

En 2021 ambas influencers se vieron envueltas en una polémica por un curioso malentendido (Fotos: Instagram / @andybenavidesm / @marianardzcantu)

La influencer regiomontana Andy Benavides se ha mantenido en el ojo de la opinión pública después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJ) anunciara la noche del pasado martes que se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de su suegro, Octavio Leal Moncada, alias ‘El Tarzán’, líder del grupo de autodefensas conocido como Columna Armada General Pedro José Méndez.

Del mismo modo, la tarde del 5 de julio elementos de la Policía Municipal de San Pedro Garza García detuvieron a las afueras de un hospital a su esposo, Octavio Leal Cavazos, por presuntamente haber amenazado y agredido a un cirujano plástico. Ambas situaciones desataron una oleada de críticas, opiniones, comentarios e incluso memes sobre la situación que atraviesa Andy Benavides.

No obstante, entre todo el embrollo que generó la detención de su suegro y esposo, algunos usuarios de redes sociales aprovecharon la ocasión para recordar una de las polémicas más sonadas de las que Andy Benavides fue protagonista y que desató rumores de enemistad con la actual primera dama de Nuevo León: Mariana Rodríguez Cantú.

Andy Benavides reclamó a Mariana Rodríguez acciones de Samuel García (Foto: @andybenavidesm/Instagram)

Fue el usuario de Twitter identificado bajo el username de Christine Quinn quien con un par de mensajes en la red social evocó aquel curioso percance que ocurrió entre Andy Benavides y Mariana Rodríguez, mismo que dividió a la comunidad de internet entre el #TeamMariana y #TeamAndy.

De acuerdo con el relato del internauta, la disputa entre ambas influencers regiomontanas que tuvo como campo de batalla Instagram, comenzó cuando en una transmisión en vivo de Samuel García se le escuchó decir al entonces senador de Nuevo León que su bolso de golf era mejor que el de “Andy”. Adicionalmente, presuntamente el esposo de Mariana Rodríguez también publicó una instastory con el texto “Andy la envidia es cabron*”.

Las declaraciones del ahora gobernador de Nuevo León llegaron a oídos de Andy Benavides, quien no tardó en reclamarle a Mariana Rodríguez Cantú a través de redes sociales.

Usuarios en redes sociales recordaron el pleito entre ambas influencers regiomontanas (Foto: Captura de pantalla Twitter)

Fue a través de múltiples mensajes de WhatsApp que Andy Benavides le pidió a Mariana Rodríguez que Samuel García dejara de mencionarla en sus redes sociales. No obstante, la ahora funcionaria del gobierno de Nuevo León le aclaró que su esposo en ningún momento se refirió a ella sino a uno de sus amigos que se llama Andrés Silva.

“Mariana neta neta neta me escribe gente diciéndome que samuel tu novio está hablando de mi? Guey de vdd que oso...no sabes como le afecta a él su imagen...él si que no debe andar con esas sonceras. Yo pensaba que él era el maduro en tu relación pero por el amor de dios ayúdalo”, escribió Benavides.

Por su parte, en las capturas de pantalla de la conversación se aprecia como Mariana Rodríguez le responde:

“De que hablas? No mms wey, Andy es su amigo, por el amor de dios tu. Jajaja, deja de pensar que el mundo gira alrededor de ti pls”

A través de una transmisión en vivo, Mariana Rodríguez exhibió la conversación que mantuvo con Andy Benavides (Foto: Twitter / @Ha_nzC)

Aunque presuntamente la pelea entre las influencers había terminado ahí, días después Mariana Rodríguez Cantú publicó en su cuenta de Instagram mensajes que daban cuenta de que algunas marcas le habían quitado patrocinios.

No obstante, fue en especial una instastory de Rodríguez Cantú la que le atribuyó a Andy Benavides el retiro de publicidad de diversas marcas en sus redes sociales.

La actual funcionaria del gobierno de Nuevo León atribuyó el retiro de patrocinios de marcas a Andy Benavides (Foto: Twitter / @Ha_nzC)

Pese a que después de dicho malentendido no hubo ninguna interacción entre Andy Benavides y Mariana Rodríguez Cantú, internautas y seguidores de ambas influencers no dejaron pasar los rumores de enemistad.

Recientemente, en una entrevista que Mariana Rodríguez brindó en el programa Esta noche con Miguel Ángel, la regiomontana fue cuestionada sobre su relación con Andy Benavides, sin embargo, afirmó no tener ningún problema con ella.

“No hay ningún tema, de mi parte no hay ningún tema, en su momento hace 4 años se enojó por un malentendido en donde Samuel se refería a su mejor amigo Andy Silva y ella pensó que estábamos hablando de ella y eso fue lo que detonó todo” declaró Mariana Rodríguez Cantú.

