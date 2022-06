La Chilindrina confirmó su participación en la bioserie de Chespirito

Tras varios meses de incertidumbre sobre su aparición en la bioserie de Chespirito, la actriz María Antonieta confirmó que será parte del elenco (Foto: Twitter/@infobaeamerica)

La actriz María Antonieta de las Nieves, famosa por su personaje de La Chilindrina, confirmó que tuvo un acercamiento con el hijo de Roberto Gómez Bolaños Chespirito para aparecer en su serie biográfica.

En una entrevista para el programa Sale el Sol, la actriz dijo que el acercamiento ayudó para resolver malentendidos y hablar sobre su aparición en la serie que retratará la vida de Chespirito.

La bioserie de Roberto Gómez Bolaños generó muchas expectativas por el papel que jugó el comediante en la televisión mexicana con programas como El Chavo del 8 o el Chapulín colorado. Después de varios meses, los rumores sobre que María Antonieta de las Nieves participaría en la producción han sido confirmados.

“Estoy muy contenta de que el hijo de Roberto se haya comunicado conmigo, que hayamos tenido entendimientos, que hayamos visto que los rencores no sirven para nada y yo de aquí hasta que termine la historia de Chespirito quiero estar al aire junto con él”, según su testimonio.

Tuvo que pasar un lapso de 10 meses para que la actriz confirmara su cooperación en la producción que narrará parte de la vida de Roberto Gómez Bolaños.

En un acercamiento entre la comediante y el hijo de Roberto Gómez, se arreglaron malentendidos y quedaron en buenos términos (Foto: Twitter/@CATERINAV)

“No me dan permiso de decir que sí, pero si digo que no va a ser una mentira muy grande, entonces quiero que todos estén a la expectativa porque… ya no es sorpresa porque ya lo estoy diciendo”, agregó María Antonieta.

Declaró que actualmente se encuentra bien de salud, sin embargo hace unos meses atravesó una serie de complicaciones de salud debido a una bacteria, por lo que no dio entrevistas en ese periodo.

“Era una infección que yo traía en la muela, que se me pasó al estómago, a las piernas, a los riñones, a todos lados y bendito sea Dios me encontraron qué tenía. Llevo sin trabajar dos meses, para que yo haya dejado de trabajar dos meses después de 50 años de La Chilindrina y 40 en los espectáculos sí me debo haber sentido muy mal”, comentó.

Indicó que se encuentra en vigilancia médica para no recaer y así poder continuar con sus compromisos laborales y añadió que tiene planes de reanudar sus presentaciones el próximo año, pues lo que resta de 2022 se dedicará a descansar y recuperar totalmente su salud.

Cuando le preguntaron sobre la viuda del comediante, Florinda Meza, contestó que desconoce si interpondrá una demanda porque no la tomaron en cuenta para el proyecto,. No reveló la fecha de estreno de la serie.

La Chilindrina desconoce si su ex compañera de pantalla, Florinda Meza, demandará a la producción por no tomarla en cuenta para la bioserie (Foto: Twitter/@HistoriayDatos)

Por otro lado, la comediante reveló que se siente preparada para encontrar el amor, luego de la muerte de su esposo en 2019, se sentía triste por hacer giras sin la compañía de su alma gemela, después de 48 años de estar esposados fue una pérdida sumamente fuerte para ella.

Luego de acudir al final de la obra Vedette en el MarkeTeatro, De las Nieves dio a conocer que en algún momento quiso desempeñar ese oficio: “Una vez fui a ver a Olga Breeskin y me fascinó, y me regaló una boa, y dije ‘es que esto lo tengo adornar con un gran vestido’, y me hicieron un vestido de pedrería, y me hicieron un penacho sensacional, fui a presentarlo con Jacobo Zabludovsky a su programa de la mañana, y desde entonces yo soñaba con ser vedette, y ahora que vi a estas sensacionales vedettes, digo ‘ay, Dios mío, de lo que me perdí, en lugar de haber sido La Chilindrina, hubiera sido la vedette de los niños”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: