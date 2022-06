“Besos de cebolla roja y ajo”: Arturo Peniche recordó sus pesadas bromas con Thalía

Thalía y Arturo Peniche fomaron la pareja romántica

Arturo Peniche estuvo este martes 28 de visita en el foro del programa Chismorreo, donde contó pasajes de su trayectoria y promocionó su inédita faceta como cantante de temas populares.

En la emisión, el actor mexicano habló de sus trabajos en telenovelas, mayormente de Televisa, donde ha podido besar en los labios a actrices como Gaby Spanic, Victoria Ruffo, Laura Flores, Lety Calderón y Claudia Ramírez, como parte de su actuación a lo largo de 42 años de trayectoria en los escenarios y foros de televisión.

“Nunca he permitido que la ficción transgreda a la realidad... ¿cómo crees? Si de repente están aquí todos los muchachos (camarógrafos), y luego hay una escena de beso, por acá (el chícharo), te dicen ‘voltea a la cámara 1, a la cámara 2′, no le vas a dar chance a la otra cabeza de pensar”, dijo respecto a los besos de ficción.

Arturo Peniche (Foto: Instagram@arturopenicheof)

Peniche destacó también una anécdota que vivió con Thalía, con quien protagonizó en 1992 la telenovela María Mercedes y aquien lo une una gran amistad. Así lo recordó: “Thalía y yo nos hacíamos muchas bromas, nos hacíamos muchas maldades... porque es muy divertida (Los besos) obviamente eran de telenovela, no había lengüita ni eso”, recordó el actor.

El también actor de otros melodramas como En nombre del amor y Niña de mi corazón relató que todos sus trabajos en televisión han sido de manera respetuosa y profesional; sin embargo con Thalía no únicamente se besaba actuando, sino que además se hacían bromas mutuamente durante la grabación de la exitosa telenovela que dio inicio a la llamada “Trilogía de las Marías”.

“Fue una maldad. Me hizo la maldad de comerse un ajo para darme un beso, y yo le hice la maldad de agarrar una cebolla roja, masticarla, y darle un beso”, agregó diciendo que incluso le pareció desagradable a él, pues casi llora al morderla.

Arturo Peniche y Thalia en una escena "picante" de María Mercedes

“A lo mejor el ajo no es tan gacho, pero con la cebolla me ahogaba de la mordida que le daba yo y decía ‘¿para qué lo hice?’, y cuando le voy a dar el beso a Thali le hace (muecas) y le digo ‘Te amo’ y la otra ‘Ahhhh’”, recordó.

Por otra parte, a finales de este mes de mayo, el actor que aparece ante el ojo público desde sus años de juventud, rememoró su primera oportunidad en un película internacional. Y es que el actor de 60 años participó como doble de riesgo en la segunda parte de la clásica saga Rambo, protagonizada por Sylvester Stallone.

“Ángel y Alejandro de la Peña, dos stunts (dobles) maravillosos, me invitaron y me metí un rato, después llegaron oportunidades como actor”, contó en el programa de entrevistas de la periodista Inés Moreno.

El padre del también actor Brando Peniche ahondó sobre el papel que jugó dentro de la producción y dio detalles inéditos de su vivencia como doble de riesgo.

“Era una de las escenas que para mí es muy famosa: es en una barcaza tipo militar y somos de los contras, entonces vamos sobre el río y de repente el río explota. Los dos que volamos, uno es Alejandro y el otro soy yo”, indicó.

Asimismo, explicó cómo fue colaborar con el exitoso actor estadounidense que también inmortalizó a “Rocky Balboa”: “En esa escena no le tocó estar, pero me tocó verlo trabajar porque no nada más hicimos eso, hicimos muchas cosas más”, comentó.

Arturo Peniche (Foto: Twitter@CarLon_2020)

El hermano de los también histriones, Alejandra y Flavio Peniche, enfatizó que las personalidades de ese calibre siempre traen un doble personal: “[...] Al igual que Arnold Schwarzenegger cuando hicimos Conan. Están bien mameys, yo decía: ‘¿Cuándo voy a llegar a estar así?’, al menos en ese tipo de nivel de cuerpo’”, subrayó entre risas.

