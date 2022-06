“¿A qué huele?”: Julión Álvarez sorprendió en fiesta de XV años bailando y cantándole a la quinceañera

El momento se ha hecho viral en redes sociales (Foto: Capturas de TikTok/@rebecka_chaidezz)

Julión Álvarez regresa poco a poco a vida pública, pues tras años en la lista negra de Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al ser integrado en 2017 por fungir como presunto prestanombres de un empresario vinculado al narcotráfico y que en 2018 fue ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), su reputación ha quedado libre de toda culpa.

Ahora no solo su música está disponible nuevamente en plataformas digitales, sino también en vivo. Por ello se ha hecho viral su más reciente presentación sorpresa que no fue en un palenque, auditorio o programa de televisión, sino en los XV años de una joven del estado de Jalisco, causando furor no solo en la gran noche de la quinceañera, sino también en redes sociales como TikTok donde fragmentos han sido compartidos.

Aunque por el momento no hay mayores detalles sobré cómo fue que el artista de regional mexicano llegó ahí, pues algunas versiones apuntan a que fue contratado por la familia de la chica, mientras que otras piensan que fue una gran sorpresa por parte de él, por el momento se sabe que la joven de la fiesta se llama Rebecka Chaidez.

En un primer video compartido por ella misma (@rebecka_chaidezz) se le puede ver con un vestido color perla lleno de grandes destellos y glitter, así como un tocado que dejaba ver su pelo suelto, mientras que el resto de sus invitados y amigos disfrutaban de la fiesta, pero momentos después todo sería diferente, pues ya portaría una prenda color negro y el intérprete de canciones como Pongámonos De Acuerdo, Ojos Verdes y Te Hubieras Ido Antes ya estaría presente en el mismo tono.

Los comentarios no dejaban de retomar lo divertido que se veía el momento así como lo impactante que podría ser tener a un cantante de la talla de Álvarez en una fiesta que en México a veces es muy familiar. Entre las menciones más extrañas se le preguntaba: “¿A qué olía Julión?”.

“No inventes, pues eres hija del dueño de la disquera o porqué llegó a la fiesta”. “Mucha envidia pero de la buena, aunque al igual que todos por aquí, mi pregunta también es: ¿A qué huele Julión Álvarez?”. “Es normal que grite igual que los morros ja, ja ,ja. Es que siento que esto es lo más cercano que tenemos a los videos de Maroon 5 con la canción Sugar, donde a mitad de la boda sale la banda a cantar”. “Me da cosa las fiesta de Guadalajara, Monterrey y así porque siento que para tener algo así se necesita mucho dinero o tener contactos extraños, ya saben a lo que me refiero”, escribieron.

En otro video publicado por otro asistente, se ha hecho toda una historia de cómo se le notificó que el cantante de regional mexicano estaría presente en la fiesta y por aunque no lo creía, en cuanto lo vieron e incluso se puso a bailar con la quinceañera o cantaba a lado de ella, no dudó en documentar todo y hacerlo viral en TikTok, pues ya miles de usuarios lo han visto, comentado y compartido.

El pasado 15 de junio miles de usuarios posicionaron el nombre de Julión Álvarez en las tendencias, ya que algunas de sus más grandes canciones habían regresado a la plataforma de streaming más famosa del mundo, sin embargo unos días después cantante de regional mexicano tuvo otro percance ya que un tráiler que presuntamente trasladaba equipo de sonido para sus shows fue robado.

