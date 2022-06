Jesús Ochoa anunció nuevos proyectos con AMLO a quién llamó: “Líder supremo de este país”

Jesús Ochoa anunció nuevos proyectos con AMLO Foto: Cuartoscuro/Instagram: @jesusochoamex

Luego de poco más de un mes de ausencia en redes sociales, el primer actor mexicano, Jesús Ochoa, reapareció anunciando futuros proyectos personales de la mano del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a quien tildó como “líder supremo de este país”.

Fue durante el transcurso de la tarde del 27 de junio cuando el también ávido activista político anunció su regreso a la vida pública por medio de su cuenta de Twitter: “Anduve ausente, pero no me fui. Me estoy preparando para varios proyectos que vienen, algunos de ellos con el apoyo de nuestro hermano presidente Andrés Manuel López Obrador, líder supremo de este país”, redactó.

La última publicación en Twitter por parte del antes Secretario General de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) data del 12 de mayo, cuando en aquel entonces se encontraba en el ojo mediático por las diversas quejas que sugerían en su contra por parte del gremio artístico entre las que destacaban las de Salvador Pineda, Laura Zapata, Ignacio López Tarso y Jorge Ortiz de Pinedo.

Anduve ausente pero no me fui. Me estoy preparando para varios proyectos que vienen, algunos de ellos con el apoyo de nuestro hermano presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, líder supremo de este país. pic.twitter.com/nfsYDjjnhX — Jesús Ochoa actor. (@ChuchoOchoaMx) June 28, 2022

De momento el histrión que dio vida al doblaje de Manny el Mamut en la franquicia de la Era de Hielo no quiso ahondar en sus redes sociales sobre los proyectos donde coadyuvará de la mano con el mandatario mexicano. Es bien sabido que el renombrado intérprete mexicano es un frenético seguidor del movimiento social encabezado por AMLO.

Esta no es la primera vez que Jesús Ochoa comparte alguna semblanza con Andrés Manuel López Obrador o con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Asimismo, su feed de Twitter está completamente lleno de mensajes en favor de la llamada Cuarta Transformación y de AMLO.

Previo a su regreso a las redes sociales, algunos de sus mensajes durante este año se colocaron del lado del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) con relación a la reforma eléctrica, la revocación de mandato, el diputado Gerardo Fernández Noroña y sobre las elecciones internas de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

(Foto: Instagram / @jesusochoamex)

Cabe recordar que el pasado 2 de mayo, el histrión de 62 años quien ha participado en diversos melodramas como El hotel de los secretos, Por ella soy Eva o Para volver a amar, asistió a la conmemoración del Día del Trabajo encabezada por el Andrés Manuel López Obrador en la refinería “Olmeca”, del puerto de Dos Bocas, Tabasco.

Esta no es la primera vez que alguna fotografía o tweet se vuelve viral teniendo como protagonistas a ambos personajes, fue a finales de noviembre del 2020 cuando el mandatario mexicano compartió en su cuenta personal de Twitter una publicación con el primer actor que se volvió viral.

“Conversé con Jesús Ochoa, secretario general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA). Esta bandera la ondeó en una de las marchas, en el 2006, cuando luchábamos por la democracia. Hoy estamos obligados a convertir ese ideal en realidad”, escribió AMLO es su publicación.

Conversé con Jesús Ochoa, secretario general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA). Esta bandera la ondeó en una de las marchas, en el 2006, cuando luchábamos por la democracia. Hoy estamos obligados a convertir ese ideal en realidad. pic.twitter.com/K5jrlXBIvo — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 19, 2020

En esa ocasión, una de las grandes opositoras del presidente mexicano y su colega fue Laura Zapata, quien los llamó “corruptos” tras el trato, irregularidades y conflictos de interés que se denunciaron varios artistas durante el mandato de Jesús Ochoa al frente de la ANDA.

“Tal para cual, par de corruptos. Jesús Ochoa ha dejado en manos enemigas de actores a nuestra amada ANDA saqueando sin autorización de la asamblea, el fondo de jubilación que por estatuto está prohibido”, enfatizó en ese entonces la también primera actriz quien se encuentra de luto tras el sensible fallecimiento de su abuela, Eva Mange.

SEGUIR LEYENDO: