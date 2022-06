Murió la Miss Brasil Gleycy Correia tras someterse a una cirugía de rutina

(Foto: Instagram/@gleycycorreia)

Gleycy Correia fue coronada en 2018 como Miss United Continents Brazil, tenía 27 años cuando se sometió a una cirugía para que le removieran las amígdalas (amigdalectomía), intervención médica que se complicó y le causó la muerte este 21 de junio en un hospital de la ciudad Macaé.

De acuerdo con Lidiane Alves Oliveira, el sacerdote de la familia Correia, la joven tuvo un paro cardíaco el pasado 4 de abril y desde entonces, estuvo en coma sin presentar actividad cerebral. “La tragedia fue un golpe inesperado para la familia.”, mencionó.

La cirugía programada que tenía como objetivo atender la amigdalitis fue a finales de marzo, pero luego de cinco días en su casa, tuvo una hemorragia cerebral.

Esta fue la ilustración publicada desde su cuenta para rendirle homenaje (Foto: Instagram/@gleycycorreia)

En sus últimas publicaciones de Instagram, se pudo ver que Gleycy era emprendedora en varias líneas de procedimientos estéticos, ya que se dedicaba a realizar maquillaje de tatuado permanente y además, eliminaba procesos anteriores a través de láser.

El maquillaje de tatuado permanente es hacer una intervención para tatuar el delineado de los labios, las cejas e incluso la línea de agua alrededor de los párpados, esto con el objetivo de que las personas no tengan que pintarse el rostro en su rutina diaria, así como fomentar su autoestima.

Una vez que su familia dio la noticia que entristeció a sus fans y admiradores, alguien publicó una ilustración donde se vio a la Miss Brasil abrazando a Jesús, “Peleé una buena pelea, terminé la carrera, mantuve la fe (2 Timoteo 4:7-8)”, se pudo leer en la descripción de la imagen.

La reina de belleza se dedicaba al tatuado permanente de maquillaje (Foto: Instagram/@gleycycorreia)

Otro religioso amigo de la familia, es decir Jak Abreu aseguró que los padres de la reina de belleza creen que hubo negligencia médica durante la operación. Incluso en algunos medios brasileños se afirmó que los seres queridos de la joven comenzarán un proceso legal por lo ocurrido.

“Dios eligió este día para recoger a nuestra princesa (...) Sabemos que la extrañaremos mucho, pero ahora iluminará el cielo con su sonrisa”, publicó el pastor Abreu en sus redes sociales.

En una de sus publicaciones, la joven de 27 años escribió que su carrera como modelo y ganadora de certámenes de belleza era la mejor manera que tenía de cambiar la situación en su país.

La joven encontró su vocación siendo una niña (Foto: Instagram/@gleycycorreia)

“Ojalá muchas cosas fueran diferentes por aquí. Ojalá mis hermanos fueran perfectos. Ojalá fuera perfecto. Pero no lo somos. La única forma que tengo de cambiar Brasil/mundo es hacer mi parte, y en eso me he dedicado. ¡Que el Señor me dé poder para hacer más que suficiente!”, se pudo leer en septiembre de 2021 a través de sus cuentas de Instagram.

De esta manera, Gleycy se convirtió en una imagen y modelo a seguir para muchas personas, quienes al enterarse del fallecimiento expresaron sus condolencias en mensajes como: “Siempre serás motivo de ejemplo y orgullo para todos nosotros. Te vamos a extrañar para siempre. Señorita”, “Una diosa se fue al cielo” y “Dejas detrás mucho anhelo y corazones rotos, pero también muchos recuerdos maravillosos que abrigarán nuestros corazones. Tu memoria vivirá para siempre con nosotros.”

Además, Gleycy constantemente regresaba a sus orígenes y les contaba a sus seguidores que había crecido con muchas carencias, pero encontró su vocación a temprana edad, ya que su primer trabajo fue en un salón de belleza haciendo manicura a los 8 años. “Nunca sabremos si somos fuertes hasta que ser fuertes sea la única opción. Soy de una familia muy humilde, pero estoy muy orgullosa de eso”, escribió en Instagram hace pocos meses.

