Gloria Trevi habló sobre su experiencia con la menopausia: “La edad no nos debe definir”

Gloria Trevi habló sobre la menopausia (Foto: Archivo)

Gloria Trevi es una de las cantantes mexicanas que ha trascendido con sus letras por varias generaciones. En esta ocasión, la intérprete abrió su corazón y decidió compartir algunos detalles de procesos que ha vivido en su vida adulta, como es la menopausia.tir algunos detalles de procesos que ha vivido en su vida adulta, como es la menopausia.

Fue en una entrevista para el diario Milenio donde la artista de éxitos como Todos me miran, Con los ojos cerrados o Dr. Psiquiatra se sinceró sobre ahora que tiene 54 años.

“Ya soy una mujer madura, a mí ya me dio la menopausia y la verdad es bien bonito, aprender a disfrutar ese momento y decir: ‘Ya me dio y no tengo porqué negarlo’, porque no es algo malo, es algo que es parte de la vida”, dijo.

Respecto a los cambios físicos que ha atravesado durante esta etapa, Gloria Trevi apuntó que en vez de sentirse mal por su edad, ella busca estar plena.

“Entonces, mejor digo: ‘Voy a buscar las cosas que me ayuden hormonalmente, físicamente, a estar bien con mi salud, con mi cuerpo, conmigo en el espejo’”, comentó.

Gloria Trevi apuntó que en vez de sentirse mal por su edad, ella busca estar plena. (Foto: Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)

En este sentido, la famosa explicó que actualmente busca ser una inspiración para las mujeres más jóvenes y aprovechó para enviarles un mensaje.

“Quiero compartirlo y que otras personas, las nuevas generaciones de chicas, entiendan que la vida no acaba cuando se te acaba la regla, ni empieza cuando te empieza la regla. Las mujeres tenemos muchísimas cosas más”, dijo.

Así como en su momento peleé por el tema de la virginidad, ahora creo que la edad no nos debe definir, ni musical, ni intelectual, ni sexualmente. La edad debe ser algo particular de cada persona y no una forma de discriminación.

Gloria Trevi ha hecho canciones LGBT+ como "Ábranse Perras" o "Todos Me Miran" (Foto: Twitter/@DragRaceEs)

Trevi destacó que los tiempos están cambiando y uno de sus anhelos es poder presenciar como va cambiando la situación para las mujeres.

“Ahora sueño con un mundo más igual y ser parte de esas voces que ayuden a lograrlo, a que las chavitas sepan que hay buenas noticias en el futuro para ellas. Imagínate, hay series que dicen que antes a los veintitantos años las mujeres ya eran solteronas y ahorita a los 40 apenas están en edad de casamiento”, comentó.

Cabe recordar que recientemente, Gloria habló con Infobae y señaló que, a pesar de los difíciles momentos que ha vivido, es fiel creyente de: “Disfrutar el presente porque no tenemos el mañana, ni el ayer.

La cantante dijo que espera ver un mejor lugar para las mujeres (Foto: Instagram/@gloriatrevi)

En enero de este año, en la gira de conciertos en México, lanzó “La Recaída”, una canción a dúo con Timo Núñez que habla sobre la adicción del enamoramiento y el acercamiento físico.

Para la mexicana, quien cuenta con más de 30 años de trayectoria, sus creaciones representan el simbolismo de la esperanza: “La música me ha salvado de ser mala persona. Por ella, he podido desahogar mi dolor para no dejarlos guardados”, confesó. Además, admitió que en sus momentos más difíciles sintió que perdía su voz: “Era como un canario enjaulado que sabía qué era la libertad, pero no podía volar”.

Igualmente, la cantante también adelantó que prepara una serie biográfica en la que mostrará su vida y lo que hay detrás de su repertorio musical.

