Gloria Trevi pospuso concierto en Xalapa por colapso de escenario

(Foto: Twitter/@chulo_pap74)

La tarde de este 14 de mayo Gloria Trevi informó a través de sus redes sociales que el concierto que tenía programado para este sábado en Xalapa, Veracruz, tendrá que ser pospuesto ya que se cayó parte del escenario. La cantante reportó que no hay lesionados.

Según reportaron usuarios en Twitter, parte del escenario que se había montado en el Estadio de Béisbol de la USBI para el show de Gloria Trevi en Xalapa se vino abajo. Las columnas que sostenían el techo de la estructura cayeron, dejando a la cantante sin un espacio en cual cantar.

“Mi raza de Xalapa, debido a un percance técnico, el show de esta noche tendrá que posponerse, agradecida con Dios de que nadie haya salido lastimado... Pronto mi oficina les informará de la nueva fecha en la que se llevará a cabo este evento. Como siempre, cuidando la seguridad de ustedes”

(Foto: Instagram/@gloriatrevi)

No obstante, una hora después de que colapsó el escenario, a través de una transmisión en vivo que hizo en su cuenta de Instagram, Gloria informó que sí se presentará en el Estadio de Beisbol de la USBI, sin embargo, el evento comenzará a las 23:30 horas.

“La verdad, eso es algo que no nos esperábamos, pero nadie está exento de un accidente. Gracias a Dios no hubo lesionados, que creo eso es lo más importante. Nadie del staff, nadie arriba del escenario, el público pues nos vamos a encontrar en la noche. Sí, porque yo les he dicho que debemos seguir adelante, que no nos rindamos y en este caso, no nos vamos a rendir”, comenzó su mensaje.

Pese a que ya no podrá presentar el concierto de la Isla Divina que ha presentado a lo largo de todo su tour, pues

“El escenario, siendo prácticamente nuevo, quedó destruido, pero (...) están levantando en otra área otro escenario para poder presentar un concierto”, dijo la regiomontana.

*Información en desarrollo

SEGUIR LEYENDO: