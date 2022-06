Mujer contó que un joven de 17 años le robó su coche y pidió no ser acusado con su mamá: “No me lo iba a pagar vendiendo picafresas”

Joven denuncia que le roban coche (Foto: Captura de pantalla/TikTok kemocion)

Una mujer narró el estresante momento que vivió, luego de percatarse que un menor de edad le robó su coche y no sólo lo descompuso, sino que lo abandonó y suplicó para no ser acusado con su mamá.

Fue a través de TikTok donde la usuaria identificada como Kemocion (@kemocion) compartió que un día despertó y cuando tenía que salir de su casa creyó -en primera instancia- que había perdido las llaves de su vehículo.

“Me desperté tarde para ir al psicólogo, entonces estaba buscando las llaves de mi carro. No las encontré y decidí irme en Uber, pero cuando salí tampoco estaba mi carro y dije: ‘Güey, no perdí las llaves, alguien me robó las llaves y me robó mi carro”, comenzó a decir.

Ante esta situación, lo primero que recordó la joven es que su roomie (compañero de departamento) había tenido visitas la noche anterior, por lo que consideró pertinente corroborar que dichas personas no hubieran sido las culpables de la desaparición de su coche.

“Me pongo a investigar: ‘¿Cómo te fuiste tú?’ A ver tú, mándame tu viaje de Uber’ y había un niño que no podía comprobar como se había ido, un niño de 17 años”, dijo.

En este sentido, la mujer averiguó donde vivía el susodicho y cuando lo encontró le preguntó cómo fue que se había ido de su casa al día anterior, pero el joven al mostrarle la ruta que siguió causó aún más sospechas.

La Tiktoker contó que el problema no terminó tras acusarlo con su mamá

“Y de la nada, el morro no tenía la captura de mi casa a la de él, tenía la captura como de tres kilómetros de mi casa y de ahí a su casa y le dije: ‘¿Cómo llegaste de mi casa a ese punto donde pediste el Uber?”, contó Kemocion.

Al verse acorralado, el menor de edad no tuvo más remedio que confesar su crimen y aceptó haber tomado sin permiso el automóvil de la tiktoker.

“Total que me dijo que en mi carro quiso ir al Oxxo, pero mi carro se ching* y lo tuvo que dejar ahí e irse en Uber. Todavía lo tuve que manipular en modo piscis para que me dijera donde estaba mi carro porque le dije: ‘No hay pedo si te lo llevaste, solo dime donde está porque yo lo compré con mi dinero, con mi trabajo, no hay pedo si se descompuso, yo lo arreglo, pero dime donde está”, sentenció y añadió:

Cuando me confesó donde estaba mi carro, me dijo que si le podía dar un abrazo y ¿sabes qué pasó? Lo abracé.

Tras el estrés causado, la mujer por fin logró llegar a donde estaba ubicado su vehículo y no sólo se percató que el coche estaba en un lugar en medio de la nada, sino que el daño era bastante significativo.

“El vato golpeó un tope y abajo hay una cosa que guarda el aceite de los carros, le dio tan fuerte que se le ching*, se rompió la charolita, tiró el aceite y mi carro anduvo sin aceite por no se cuantos kilómetros hasta que le tronó el motor”.

Lo peor es que el vato me dijo que por favor no le dijera a su mamá, g*uey, como no le voy a decir a tu mamá, quién chingad*s me lo va a pagar, ¿tú? ¿vendiendo picafresas? No creo.

Como si este drama no fuera suficiente, cuando la influencer llegó a hablar con la mamá del adolescente, la señora aseguró que su hijo no había tenido la culpa.

“La mamá me dijo: ‘El César no maneja, él no fue, no te pudo robar tu carro’ y le dije: ‘Mire, señora, tengo 20 yo y mi mamá no sabe que tomo (...) a veces uno tiene a sus hijos en su casa y cree son de cierta forma, pero luego sus hijos en la calle son de otra’”, explicó la mujer.

A pesar de ello, la madre del joven continuaba insistiendo que no podría ser culpa de su hijo, por lo que la influencer habló con la hermana del menor y ella le recomendó que mejor le pidiera a su papá apoyo para cubrir los gastos.

“El papá era un buchonsote que andaba con una morra como de 19 años y el señor ha de haber tenido como 40 (...) la única manera en la que logré que me pagaran mi carro, fue llevando al señor al mecánico y me dijo: ‘¿Qué te parece si me vendes tu carro?’”, contó.

Debido a la confusión del momento, cuando la tiktoker se dio cuenta, ya había vendido su coche descompuesto y el señor le había dado el dinero en efectivo.

“Cuando me pagaron el carro, el papá del César quería enseñarle una lección de responsabilidad a través de mí, me dijo: ‘Yo te voy a pagar, pero no le vas a decir al César’ Tú vas a fingir con César que yo no te he pagado para que él tenga un trabajo y que te de dinero semanalmente y accedí, ahí me ves cobrándole al César semana tras semana y el papá me dice: ‘Cuando el César te pague, me depositas’, todavía que no me pagó completo el carro”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO