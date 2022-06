Miguel Ángel recordó maltrato en La Academia: “Había mucho insulto”

Miguel Ángel ha mantenido un perfil bajo tras su salida de La academia (Foto: Instagram)

La academia 20 años es el nombre con el que TV Azteca está celebrando el aniversario del programa surgido en 2002, de cuya primera generación el público mantiene buenos recuerdos, pues a la fecha sigue considerándose la “camada” de donde más figuras del canto pudieron sobresalir.

Uno de los alumnos que lograron conquistar al público con su talento y personalidad es Miguel Ángel Rodríguez Chapital, quien en el programa logró destacar aunque no llegó a la contienda final. Durante el especial de televisión que transmitió TV Azteca antes del arranque de la temporada 2022 del programa, Miguel Ángel reapareció ante las cámaras.

El cantante recordó su experiencia trabajando bajo las órdenes del productor Giorgio Aresu. “Conmigo fue buena persona. Nos ponía disciplina, llegaba a exaltarse, llegaba a hablarnos mal, pero al menos particularmente tengo historias de respeto. Nos respetamos mutuamente, me habló fuerte en su momento a mí” recordó.

Myriam, Wendolee, Nadia y Yahir, integrantes de la primera generación, acudieron a la gala inicial (Foto: Instagram)

Miguel Ángel reveló que al interior de la producción el trato no era el más cordial y prefirió no ahondar en ello: “Sí había mucho insulto, lamentablemente eso se daba mucho en esa época, hoy los tiempos han cambiado, las producciones eran un poquito agresivas; son cosas que no vale la pena recordar”, expresó en entrevista para El sol de Puebla.

A pesar de que el cantante había logrado destacar y la pantalla nacional proyectaría su carrera como nunca antes, Miguel Ángel estuvo muy cerca de abandonar la competencia en su momento: “Es la tensión, ya era mucha presión, tanto física como psicológica, ya era mucho tiempo de encierro y te pone la sensibilidad a flor de piel, pero nada más allá”, contó.

El joven quien al paso de los años se ha dedicado a otras cosas, como ser comerciante callejero, destacó que “sí hubo maltrato, la exigencia era muy dura ahí, obvimente si te están presionando, diciendo que no puedes y que no puedes, es de alguna forma un tipo de agresión, pero al final es lo que te forja el carácter”, expresó el artista.

Este fue el elenco de la primera generación (Foto: Twitter/@la-academia-fans)

Ya en mayo de 2021 Miguel Ángel había reaparecido en el desaparecido programa Mimí contigo, donde acudió como invitado junto con otra ex académica de la misma época: María Inés Guerra.

En el programa, los cantantes explicaron que estaban trabajando en una colaboración pero que no habían podido terminar su proyecto debido a la pandemia provocada por la COVID-19.

“Siempre he tenido ganas de hacerle un disco” dijo el cantante que no especificó de que género sería su proyecto musical pero sí adelantó que tendrían más invitados. En el transcurso del programa los ex académicos se enlazaron en videollamada con algunos de sus compañeros e incluso Miguel Ángel tuvo oportunidad de interpretar una melodía de José Abraham en vivo.

El ex académico recordó que llegó a ser objeto de maltrato a interior del programa (Foto: Instagram)

Miguel Ángel explicó que 2021 le había representado una gran cantidad de cambios y aprendizajes duros, pero que dicha situación le había permitido encontrar inspiración en un productor musical de origen español, dijo que no comprendía por qué no era tan valorado en México.

El productor al que se refiere el ex académico es José Abraham, autor de Con el alma en pie, este músico ha trabajado con cantantes de la talla de Roberto Carlos, Chayanne y Cristian Castro. El ex académico mencionó que comenzó a producir música de José Abraham en su estudio y pronto se vio rodeado de gente con intenciones de colaborar, así que le llamó a María Inés y fue como decidieron trabajar juntos.

Miguel Ángel y María Inés externaron su deseo de trabajar juntos en la música (Foto: Instagram/@mimicontigo)

Durante el programa Miguel también se sinceró respecto a los rumbos que ha tomado su vida, dijo considerar el dedicarse a la música como la mejor decisión que ha tomado, admitió que a diferencia de lo audiovisual, le gusta más la producción musical, explicó sentir amor por crear y mencionó que le fascina deshacer y volver a componer las canciones con distintos arreglos.

